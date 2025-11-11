РФ атакує газову систему України: в Міненерго відповіли, чи будуть відключення для населення
Міненерго має плани забезпечення населення газом у випадку російських атак на інфраструктуру. Частина з них уже були відпрацьовані на практиці за час ведення бойових дій.
Про сценарії для запобігання відключення газу в Україні після російських обстрілів заступник міністра енергетики Микола Колісник розказав під час пресбрифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025-2026". За його словами, перший крок до цього було зроблено ще у 2018 році, коли на виконання директиви про безпеку були сформовані резервні схеми постачання природного газу відповідно до району розподілу.
"Ми використовуємо для цього планування розподілу природного газу за високим, середнім і низьким тиском. Далі групуємо за типологією населених пунктів, категоріями споживачів (побутові, непобутові, промислові, споживачі, в яких є резервні типи живлення)", — розповів Колісник.
Він пояснив, як діє механізм розподілу газу у випадку локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки. За його словами, спочатку енергетики обмежують, тобто знижують тиск у системі, а потім локалізують наслідки.
"Якщо є ураження якогось елементу систему — лінійної частини, розподільчої системи, ГРС — ми виконуємо реагування в частині швидкого відновлення, при цьому контролюємо тиск в зоні розподілу. На жаль, ворог за час ведення бойових дій завдав уже низку таких ударів, і ми маємо на практиці відпрацьовані сценарії, як втримувати подачу природного газу на населені пункти попри те, що є розгерметизація й ураження основного об'єкта, шляхом балансування системи", — пояснив урядовець.
Чи будуть відключення газу для населення
Щодо ймовірності відключення газопостачання для побутових споживачів у випадку дефіциту Микола Колісник зазначив, що населення відносять до останньої черги обмежувальних заходів.
"Населення є гарантованим споживачем у розумінні безпеки", — пояснив він.
Урядовець зауважив, що надійність забезпечення населення газом залежить від кількості точок його подачі з труб високого тиску до міста чи села.
Нагадаємо, 28 жовтня Фокус з'ясовував, чи готова Україна до зими 2025. Попри те, що Росія своїми ударами зруйнувала майже 60% потужностей газовидобутку у Харківській та Полтавській областях, в НАК "Нафтогаз України" запевнили, що країна готова до опалювального сезону.
На брифінгу 28 жовтня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів, що держава витратила $2,5 млрд на закупівлю газу.