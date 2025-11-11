РФ атакує газову систему України: в Міненерго відповіли, чи будуть відключення для населення

Міненерго має плани забезпечення населення газом у випадку російських атак на інфраструктуру. Частина з них уже були відпрацьовані на практиці за час ведення бойових дій.

Про сценарії для запобігання відключення газу в Україні після російських обстрілів заступник міністра енергетики Микола Колісник розказав під час пресбрифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025-2026". За його словами, перший крок до цього було зроблено ще у 2018 році, коли на виконання директиви про безпеку були сформовані резервні схеми постачання природного газу відповідно до району розподілу.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів про підготовку до опалювального сезону. На відео з 23:00.

"Ми використовуємо для цього планування розподілу природного газу за високим, середнім і низьким тиском. Далі групуємо за типологією населених пунктів, категоріями споживачів (побутові, непобутові, промислові, споживачі, в яких є резервні типи живлення)", — розповів Колісник.

Він пояснив, як діє механізм розподілу газу у випадку локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки. За його словами, спочатку енергетики обмежують, тобто знижують тиск у системі, а потім локалізують наслідки.

"Якщо є ураження якогось елементу систему — лінійної частини, розподільчої системи, ГРС — ми виконуємо реагування в частині швидкого відновлення, при цьому контролюємо тиск в зоні розподілу. На жаль, ворог за час ведення бойових дій завдав уже низку таких ударів, і ми маємо на практиці відпрацьовані сценарії, як втримувати подачу природного газу на населені пункти попри те, що є розгерметизація й ураження основного об'єкта, шляхом балансування системи", — пояснив урядовець.

Чи будуть відключення газу для населення

Щодо ймовірності відключення газопостачання для побутових споживачів у випадку дефіциту Микола Колісник зазначив, що населення відносять до останньої черги обмежувальних заходів.

"Населення є гарантованим споживачем у розумінні безпеки", — пояснив він.

Урядовець зауважив, що надійність забезпечення населення газом залежить від кількості точок його подачі з труб високого тиску до міста чи села.

Нагадаємо, 28 жовтня Фокус з'ясовував, чи готова Україна до зими 2025. Попри те, що Росія своїми ударами зруйнувала майже 60% потужностей газовидобутку у Харківській та Полтавській областях, в НАК "Нафтогаз України" запевнили, що країна готова до опалювального сезону.

На брифінгу 28 жовтня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів, що держава витратила $2,5 млрд на закупівлю газу.