Графики отключений на 12 ноября: у кого не будет света полдня (фото)

12 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Ограничения для бытовых потребителей в течение всех суток предусмотрены объемом от 2 до 4 очередей. Некоторые украинцы будут сидеть без света не менее 12 часов.

По данным "Укрэнерго", графики отключений света 12 ноября будут действовать для бытовых потребителей из-за последствий массированных ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты. Ограничения потребления будут применяться в период с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей.

Также предусмотрены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в аналогичный период. "Укрэнерго" отдельно предупреждает, что украинцам могут изменить график отключения света 12 ноября и призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Более детальные графики отключений света на 12 ноября для жителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей обнародовала пресс-служба ДТЭК.

Графики отключений света на 12 ноября — Киев

Графики отключений света на 12 ноября — Одесская область

Графики отключений света на 12 ноября — Днепропетровская и Киевская области

Напомним, что днем ранее, 10 ноября, украинцев предупредили, что графики отключений света будут действовать как минимум до конца отопительного сезона. Нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк отметил, что укрытие для энергообъектов быстро построить невозможно, а враг фактически ежедневно попадает по критической инфраструктуре Украины.

Также Фокус рассказывал, что во время отключений света украинцы могут зарабатывать на своих собственных генераторах. В частности, в Украине заработал проект "Генератор связи", который позволяет гражданам и бизнесу подключать собственные генераторы к базовым станциям для поддержания стабильной связи во время отключений электроснабжения. Благодаря подключению собственных генераторов украинцы могут получать до 140 гривен за час работы оборудования.