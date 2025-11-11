Графіки відключень на 12 листопада: в кого не буде світла пів доби (фото)

12 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла. Обмеження для побутових споживачів впродовж всієї доби передбачені обсягом від 2 до 4 черг. Деякі українці сидітимуть без світла щонайменше 12 годин.

За даними "Укренерго", графіки відключень світла 12 листопада діятимуть для побутових споживачів через наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські енергооб'єкти. Обмеження споживання застосовуватимуться у період з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг.

Також передбачені графіки обмеження потужності для промислових споживачів в аналогічний період. "Укренерго" окремо попереджає, що українцям можуть змінити графік відключення світла 12 листопада і закликають слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Більш детальні графіки відключень світла на 12 листопада для мешканців Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей оприлюднила пресслужба ДТЕК.

Графіки відключень світла на 12 листопада — Київ

Графіки відключень світла на 12 листопада — Одеська область

Графіки відключень світла на 12 листопада — Дніпропетровська та Київська області

Нагадаємо, що днем раніше, 10 листопада, українців попередили, що графіки відключень світла діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону. Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк зазначив, що укриття для енергооб'єктів швидко побудувати неможливо, а ворог фактично щодня влучає по критичній інфраструктурі України.

Також Фокус розповідав, що під час відключень світла українці можуть заробляти на своїх власних генераторах. Зокрема, в Україні запрацював проєкт "Генератор зв’язку", який дозволяє громадянам та бізнесу підключати власні генератори до базових станцій для підтримки стабільного зв’язку під час відключень електропостачання. Завдяки підключенню власних генераторів українці можуть отримувати до 140 гривень за годину роботи обладнання.