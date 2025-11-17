Миллионы украинцев подали заявки на "Зимнюю поддержку": когда поступят деньги, — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что заявки на единовременное пособие в размере 1000 гривен будут принимать до 24 декабря. Потратить полученные от государства деньги нужно будет в четко установленный срок, иначе сумма вернется в бюджет.

"Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявки подано на детей", — проинформировала чиновница 17 ноября.

"Зимняя поддержка": когда поступят деньги

Свириденко уточнила, что граждане получат средства в течение 10 дней. Подать заявку можно будет до 24 декабря.

На что можно потратить 1000 гривен

Одноразовую поддержку можно использовать для оплаты:

коммунальных услуг;

лекарств и медицинских препаратов (в аптеках или специализированных магазинах);

продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных;

книг;

благотворительных взносов;

почтовых услуг.

Премьер добавила, что детали по программам "Зимней поддержки" можно посмотреть на сайте.

"Зимняя поддержка": важные нюансы

Получить 1000 гривен от государства можно через сервис "Дія" или "Укрпочту". Заявки на помощь детям должны подавать родители, опекуны или законные представители. В случае с недееспособными лицами обращение подают опекуны.

Один украинец или одна украинка может рассчитывать только на одну выплату, а также на 1000 гривен для каждого своего ребенка. Граждане, которые находятся за границей, помощь не получат.

Деньги нужно будет потратить до 30 июня. Неиспользованные остатки суммы автоматически вернутся в бюджет. Также эту поддержку невозможно снять как наличные.

Напомним, президент Владимир Зеленский 15 ноября сообщал, что менее чем за сутки украинцы подали первый миллион заявок на 1000 гривен. Он отметил "бешеную скорость" и заверил, что время еще есть.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал, что на реализацию программы в бюджете предусмотрено 14 миллиардов гривен. Ожидается, что в целом украинцы подадут примерно 10 миллионов заявок.