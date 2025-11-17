Мільйони українців подали заявки на "Зимову підтримку": коли надійдуть гроші, — Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що заявки на одноразову допомогу у розмірі 1000 гривень прийматимуть до 24 грудня. Витратити отримані від держави гроші потрібно буде у чітко встановлений термін, інакше сума повернеться у бюджет.

"Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей", — проінформувала чиновниця 17 листопада.

"Зимова підтримка": коли надійдуть гроші

Свириденко уточнила, що громадяни отримають кошти впродовж 10 днів. Подати заявку можна буде до 24 грудня.

На що можна витратити 1000 гривень

Одноразову підтримку можна використати для сплати:

комунальних послуг;

ліків і медичних препаратів (в аптеках або спеціалізованих магазинах);

продуктів харчування українського виробництва, окрім підакцизних;

книжок;

благодійних внесків;

поштових послуг.

Прем'єрка додала, що деталі щодо програм "Зимової підтримки" можна переглянути на сайті.

Відео дня

"Зимова підтримка": важливі нюанси

Отримати 1000 гривень від держави можна через сервіс "Дія" або "Укрпошту". Заявки на допомогу дітям мають подавати батьки, опікуни або законні представники. У випадку з недієздатними особами звернення подають опікуни.

Один українець або одна українка може розраховувати лише на одну виплату, а також на 1000 гривень для кожної своєї дитини. Громадяни, які перебувають за кордоном, допомогу не отримають.

Гроші потрібно буде витратити до 30 червня. Невикористані залишки суми автоматично повернуться у бюджет. Також цю підтримку неможливо зняти як готівку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 листопада повідомляв, що менш як за добу українці подали перший мільйон заявок на 1000 гривень. Він відзначив "шалену швидкість" і запевнив, що час ще є.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін розповів, що на реалізацію програми у бюджеті передбачено 14 мільярдів гривень. Очікується, що загалом українці подадуть приблизно 10 мільйонів заявок.