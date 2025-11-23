Графики отключений на 24 ноября: кто будет сидеть без света более 9 часов

В понедельник, 24 ноября, веерные отключения электроэнергии будут применены по всей Украине. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго". Время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений

с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

Отметим, что время и объем отключений могут измениться. Стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии в часы, когда она есть.

Тем временем компания ДТЭК начала публиковать почасовые графики отключений для отдельных областей. В частности, в Киевской области завтра будут действовать такие графики:

Отключение света в Киевской области на 24 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области на 24 ноября Фото: ДТЭК

Графики для Киева:

Отключение света в Киеве на 24 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве на 24 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Днепропетровской области в понедельник, 24 ноября:

Отключение света в Днепропетровской области на 24 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Днепропетровской области на 24 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Одесской области в понедельник, 24 ноября:

Отключение света для Одесской области на 24 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света для Одесской области на 24 ноября Фото: ДТЭК

Напомним, в течение 22 ноября во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили отключение света до конца суток. При этом в графике на 22 ноября ожидалось, что в отдельных регионах свет будет отсутствовать до 13 часов.

Фокус также писал, как жители Чернигова рассказывают, что после недавнего массированного удара по объектам энергетики остаются без света по 10-14 часов в сутки.