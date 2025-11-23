Графіки відключень на 24 листопада: хто сидітиме без світла понад 9 годин

У понеділок, 24 листопада, віялові відключення електроенергії будуть застосовані по всій Україні. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Про це повідомляє компанія "Укренерго". Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Зазначимо, що час та обсяг відключень можуть змінитись. Варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії в години, коли вона є.

Тим часом компанія ДТЕК почала публікувати погодинні графіки відключень для окремих областей. Зокрема, у Київській області завтра діятимуть такі графіки:

Відключення світла у Київській області на 24 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла у Київській області на 24 листопада Фото: ДТЕК

Графіки для Києва:

Відключення світла в Києві на 24 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла в Києв на 24 листопада Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області в понеділок, 24 листопада:

Відключення світла у Дніпропетровській області на 24 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла у Дніпропетровській області на 24 листопада Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Одеської області в понеділок, 24 листопада:

Відключення світла для Одеської області на 24 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла для Одеської області на 24 листопада Фото: ДТЕК

Нагадаємо, впродовж 22 листопада у Львівській та Івано-Франківській областях скасували відключення світла до кінця доби. При цьому в графіку на 22 листопада очікувалося, що в окремих регіонах світло буде відсутнє до 13 годин.

Фокус також писав, як жителі Чернігова розповідають, що після нещодавнього масованого удару по об'єктах енергетики залишаються без світла по 10-14 годин на добу.