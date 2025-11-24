Дело "Центрэнерго": государство заплатило 130 млн гривен за уголь для ТЭС, который так и не приехал

Расследователи Bihus.Info узнали, что ПАО "Центрэнерго" выдало частной фирме 132 млн гривен предоплаты по договору на поставку угля. Но фирма не выполнила обязательства и не вернула деньги.

В сюжете Bihus.Info говорится о соглашении, которое было заключено в сентябре 2024 года между "Центрэнерго" и ООО "Теплосфера ЮА" на поставку 33,5 тысяч тонн угля для Трипольской и Змиевской ТЭС.

Расследование о закупках угля у "Центрэнерго"

Заметим, что ПАО "Центрэнерго" — одна из крупнейших энергетических компаний страны, которая занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятие на 78% принадлежит государству, в его управлении — Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС. Станции работают на угле, поэтому его закупка — одна из основных задач ПАО.

Соглашение было заключено по упрощенной процедуре без открытого тендера, поскольку речь шла об обеспечении ТЭС углем на отопительный сезон. ООО "Теплосфера ЮА" выдали 132 млн гривен аванса, однако она сорвала график, поставила только 1,5 тысячи тонн и не вернула остаток неиспользованного аванса. "Центрэнерго" подало иск в суд и тот принял решение — взыскать с компании 127 млн гривен: это сам долг, пеня и проценты.

Вместе с тем, при рассмотрении дела судья обнаружил целый ряд обстоятельств, которые поставили под сомнение добросовестность не только поставщика, но и самого "Центрэнерго", и даже саму систему закупок угля для ТЭС как таковую. Эти обстоятельства судья изложил в отдельном постановлении, сообщают журналисты.

В частности, судья установил, что аванс не был обязательным — договор предусматривал расчет после поставки. Предоплату можно было дать только при условии гарантий со стороны поставщика, но тот предоставил не банковскую гарантию, а просто письмо, которое ни на что не влияло и ничего не обеспечивало.

Кроме того, на суде "Центрэнерго" заявило, что заключило соглашение с частной фирмой, потому что у государственных производителей угля якобы не было. Впрочем, истребовав дополнительные объяснения, суд обнаружил, что ООО "Теплосфера ЮА" покупало уголь именно у государственных производителей. При этом посредник заключил соглашения с производителями уже после контракта с "Центрэнерго", после письма-гарантии и даже после части предоплаты. То есть на момент заключения контракта у "Центрэнерго" не было не только страховки по деньгам, но и гарантии получить уголь в целом.

"В конце концов обнаружив, что цена закупки фирмой угля у шахт равнялась цене продажи на "Центрэнерго", судья пришел к выводу, что отсутствие коммерческой логики может свидетельствовать о желании поставщика не выполнять контракт, а просто присвоить деньги из аванса", — сказано в сюжете.

Все выявленное судья квалифицировал как системный недостаток в деятельности "Центрэнерго" в целом, поэтому постановил отдельное определение на Кабинет министров: урегулировать процедуры закупки и связанные с ними риски, с акцентом на то, что государственный уголь для государственных энергетических компаний следует покупать напрямую. Однако Министерство энергетики на это ответило, что в стране действует свободная экономическая конкуренция, ограничивать которую оно не может.

Владельцем компании ООО "Теплосфера ЮА" является Игорь Качмар, он же до недавнего времени был совладельцем еще одного проблемного поставщика — ООО "Энерго Ресурс Групп". Эта компания также взяла большой аванс, но часть угля поставила ненадлежащего качества, поэтому теперь по решению суда должна вернуть "Центрэнерго" 240 млн гривен. Кроме того, по данным судебного реестра, еще один поставщик — ООО "Оптенерготорг" имеет долг перед "Центрэнерго" в размере 77 млн гривен. Эта компания привезла меньше половины обещанного угля и аналогично "Теплосфере", остаток аванса не вернула.

"Скандалы вокруг неэффективного управления и вывода денег с предприятия путем различных схем — происходят с "Центрэнерго" не впервые. Оно регулярно фигурирует как в коррупционных кейсах НАБУ, так и в журналистских расследованиях", — резюмируют журналисты.

