Справа "Центренерго": держава заплатила 130 млн гривень за вугілля для ТЕС, яке так і не приїхало

Розслідувачі Bihus.Info дізнались, що ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі 132 млн гривень передоплати за договором на постачання вугілля. Але фірма не виконала зобов’язання та не повернула гроші.

У сюжеті Bihus.Info йдеться про угоду, яка була укладена у вересні 2024 року між "Центренерго" та ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисяч тон вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС.

Розслідування про закупівлі вугілля у "Центренерго"

Зауважимо, що ПАТ "Центренерго" – одна з найбільших енергетичних компаній країни, яка займається виробництвом електричної та теплової енергії. Підприємство на 78% належить державі, в його управлінні – Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС. Станції працюють на вугіллі, тож його закупівля – одна з основних задач ПАТ.

Угода була укладена за спрощеною процедурою без відкритого тендеру, оскільки йшлося про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон. ТОВ "Теплосфера ЮА" видали 132 млн гривень авансу, однак вона зірвала графік, поставила лише 1,5 тисячі тонн і не повернула залишок невикористаного авансу. "Центренерго" подало позов до суду і той ухвалив рішення – стягнути з компанії 127 млн гривень: це сам борг, пеня та відсотки.

Разом з тим, під час розгляду справи суддя виявив цілу низку обставин, які поставили під сумнів добросовісність не лише постачальника, але й самого "Центренерго", та навіть саму систему закупівель вугілля для ТЕС як таку. Ці обставини суддя виклав у окремій ухвалі, повідомляють журналісти.

Зокрема суддя встановив, що аванс не був обов'язковим – договір передбачав розрахунок після поставки. Передплату можна було дати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який ні на що не впливав і нічого не забезпечував.

Окрім того, на суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було. Втім, витребувавши додаткові пояснення, суд виявив, що ТОВ "Теплосфера ЮА" купувало вугілля саме у державних виробників. При цьому посередник уклав угоди з виробниками вже після контракту з "Центренерго", після листа-гарантії і навіть після частини передоплати. Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було не тільки страховки щодо грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому.

"Зрештою виявивши, що ціна закупки фірмою вугілля у шахт дорівнювала ціні продажу на "Центренерго", суддя дійшов висновку, що відсутність комерційної логіки може свідчити про бажання постачальника не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу", - сказано у сюжеті.

Усе виявлене суддя кваліфікував як системний недолік у діяльності "Центренерго" загалом, тому постановив окрему ухвалу на Кабінет міністрів: врегулювати процедури закупівлі й пов'язані з ними ризики, з акцентом на те, що державне вугілля для державних енергетичних компаній варто купувати напряму. Однак Міністерство енергетики на це відповіло, що в країні діє вільна економічна конкуренція, обмежувати яку воно не може.

Власником компанії ТОВ "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар, він же донедавна був співвласником ще одного проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія також взяла великий аванс, але частину вугілля поставила неналежної якості, тому тепер за рішенням суду має повернути "Центренерго" 240 млн гривень. Окрім того за даними судового реєстру, ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" має борг перед "Центренерго" у розмірі 77 млн гривень. Ця компанія привезла менше половини обіцяного вугілля й аналогічно до "Теплосфери", залишок авансу не повернула.

"Скандали довкола неефективного управління та виведення грошей з підприємства шляхом різних схем – відбуваються з "Центренерго" не вперше. Воно регулярно фігурує як у корупційних кейсах НАБУ, так і в журналістських розслідуваннях", - резюмують журналісти.

