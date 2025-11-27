Графики не действуют: в трех областях ввели аварийные отключения, — "Укрэнерго"

27 ноября в трех областях — Сумской, Харьковской и Полтавской — ввели аварийные отключения света. Тех, кто имеет свет, в НЭК "Укрэнерго" призвали потреблять его экономно.

"В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения — последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты", — сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

В компании отметили, что предварительно опубликованные графики отключений света в этих регионах сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить стабильное электроснабжение как можно быстрее. Когда ситуация в энергосистеме стабилизируется, аварийные отключения отменят.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — добавили в "Укрэнерго".

В остальных регионах 27 ноября применяют почасовые отключения света по графикам объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Также потребление электроэнергии ограничили для бизнеса и промышленности. Потребителей просят, если это возможно, перенести пользование мощными электроприборами на ночное время — после 22:00.

Почасовые отключения ожидаются в течение всех суток.

Напомним, эксперты рассказали, как отключения света влияют на украинские производства. По их прогнозам, на некоторые продукты могут вырасти цены на 15-20%.

Ночью на 27 июля Украину атаковали более 140 дронов, в Воздушных силах сообщили об обезвреживании 92 из них. В одной из областей получили ранения пожилые люди, они госпитализированы.