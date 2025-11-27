Графіки не діють: у трьох областях запровадили аварійні відключення, — "Укренерго"

27 листопада у трьох областях — Сумській, Харківській та Полтавській — запровадили аварійні відключення світла. Тих, хто має світло, у НЕК "Укренерго" закликали споживати його ощадливо.

"У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження заходів обмеження — наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — повідомила пресслужба "Укренерго" у Telegram.

У компанії наголосили, що попередньо опубліковані графіки відключень світла в цих регіонах нині не діють. Енергетики працюють над тим, щоб відновити стабільне електропостачання якнайшвидше. Коли ситуація в енергосистемі стабілізується, аварійні відключення скасують.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", — додали в "Укренерго".

У решті регіонів 27 листопада застосовують погодинні відключення світла за графіками обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також споживання електроенергії обмежили для бізнесу та промисловості. Споживачів просять, якщо це можливо, перенести користування потужними електроприладами на нічний час — після 22:00.

Погодинні відключення очікуються протягом усієї доби.

Нагадаємо, експерти розповіли, як відключення світла впливають на українські виробництва. За їхніми прогнозами, на деякі продукти можуть зрости ціни на 15-20%.

Вночі на 27 липня Україну атакували понад 140 дронів, у Повітряних силах повідомили про знешкодження 92 з них. В одній з областей отримали поранення літні люди, вони госпіталізовані.