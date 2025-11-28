Заключать или не заключать договор аренды квартиры в условиях войны? Фокус вместе с юристом выяснил, как арендовать квартиру в наше время, чтобы избежать штрафов из-за налогов, а также "срочного выселения" не по инициативе жильцов.

В Украине вопрос рисков при аренде квартиры в 2025 году стал еще более актуальным как для владельцев жилья, так и для нанимателей. Основные из них — финансовые и юридические: отсутствие договора может привести к штрафам от налоговой или произволу обеих сторон. Более того, в 2025 году выросла популярность краткосрочной аренды с опцией "возможно срочное выселение", что добавляет новых неопределенностей.

Правильное оформление документов защищает как арендодателя, так и арендатора, а также гарантирует, что налоговая служба не будет иметь оснований для претензий, говорит адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус. Она объяснила Фокусу, на что стоит обращать внимание и как обезопасить себя от штрафов и непредвиденных финансовых рисков.

Почему грамотный договор аренды важен в военное время

"Ключевая роль в безопасности сторон — в правильном документальном оформлении. Это помогает избежать дальнейших претензий — как между арендодателем и арендатором, так и со стороны налоговой", — подчеркивает юрист.

Правильный договор аренды жилья — это юридическая и финансовая защита для владельцев и арендаторов Фото: Getty Images

Аренда жилья в Украине регулируется не только Гражданским кодексом, но и Налоговым. Согласно ст. 810 Гражданского кодекса, собственник квартиры передает ее нанимателю для проживания на определенный срок за плату. А Налоговый кодекс уточняет, что операция аренды предусматривает передачу жилья во владение и пользование за арендную плату (ст. 14.1.972 НКУ).

Игнорирование этих норм может стать причиной штрафов, доначислений и конфликтов с налоговой, особенно когда проверки активизируются во время военных действий.

Что обязательно должен содержать договор аренды

Правильный договор аренды — это не только формальность. Он должен быть письменным (ст. 811 ГКУ) и содержать целый ряд важных пунктов:

полные данные арендодателя и арендатора (паспорт, РНУКПП, контакты);

адрес и точное описание квартиры (состояние, технические характеристики);

размер и сроки оплаты аренды;

продолжительность договора и условия расторжения;

права и обязанности сторон;

порядок внесения изменений в договор;

ответственность за коммунальные услуги и допуск третьих лиц;

возможность или запрет поднайма.

"Рекомендую прилагать к договору акт приема-передачи с фотофиксацией состояния квартиры. Это существенно снижает риск споров", — советует Брус.

Главные шаги перед подписанием договора аренды

Перед подписанием договора аренды юристы советуют придерживаться четкого протокола действий. По словам специалиста Ольги Брус, прежде всего стоит получить копии документов арендатора — паспорт, РНУКПП и данные о регистрации места жительства.

Налоговые риски: кто и сколько платит

Не менее важно зафиксировать сроки и сумму арендной платы, а также определить способ ее уплаты. Также необходимо прописать сроки выселения, санкции за просрочку и механизм пролонгации договора. Чтобы избежать будущих споров, следует зафиксировать состояние квартиры на момент заселения, желательно с помощью фото- или видеофиксации.

Нельзя забывать и о налоговых обязательствах. По словам Брус, физические лица, которые сдают жилье без регистрации предпринимательской деятельности, ежемесячно платят налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 1,5%.

Физические лица, которые сдают жилье без регистрации предпринимательской деятельности, ежемесячно платят налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 1,5%

Для ФЛП применяются другие модели налогообложения: например, 5% единого налога на третьей группе или фиксированная ставка на второй группе — в зависимости от того, арендуют ли квартиру физические или юридические лица.

"Официальный договор — это не только юридический щит, но и основание для правильного декларирования дохода", — подчеркивает юрист.

В то же время стоит помнить, что в случае выявления "теневой аренды" налоговая служба может доначислить налоги, наложить штрафы и пеню, а также инициировать проверки, что значительно повышает финансовые и юридические риски для владельца.

Юрист разложила по полочкам, как арендовать квартиру без проблем с налоговой и юридических споров во время войны Фото: УНИАН

Аренда жилья во время войны: тенденции и цены

Фокус поинтересовался состоянием рынка аренды квартир в Украине и определил примерный рост цен с начала полномасштабной войны. Оказалось, что самое дорогое жилье арендуют в Ужгороде и Киеве, тогда как самые дешевые варианты — в восточных и южных регионах, где влияют факторы безопасности.

Самое дорогое жилье арендуют в Ужгороде и Киеве, тогда как самые дешевые варианты — в восточных и южных регионах, где влияют факторы безопасности

С начала 2022 года цены на западе страны выросли на 80-100% из-за факторов безопасности, а в прифронтовых областях наблюдается их снижение. Между тем средние цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе, которую систематически атакует враг, выросли. Так, в ноябре 2025-го стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 10 500 грн по предложениям арендодателей и 8 900 грн по фактическим сделкам арендаторов, при этом самые высокие ставки фиксируются в Приморском районе (до 12 700 грн.).

Стоимость аренды 1-2-комнатных квартир в Украине (по состоянию на 28 ноября 2025 года)*

Регіон/Область Ціна, грн/міс Зміна вартості оренди від 2022-го (%) Київ та область 17 000–23 500 +19% Ужгородська 20 800–26 800 +80–100%* Львівська 18 000–21 100 +50–70% Івано-Франківська 16 800–16 900 +60–80% Вінницька 13 000–14 000 +36–50% Луцька 15 000 +40–60% Тернопільська 10 500–12 500 +50–70% Чернівецька 12 700–15 600 +27–40% Харківська 4 500–7 500 +13–29% Запорізька 5 000–6 000 0–10% Одеська 10 500–13 500 +50–63% Дніпропетровська 11 000–18 600 +14–25% Херсонська 6 000–12 000* -20–0%*

*Таблица составлена по данным статистики LUN, DOM.RIA, OLX, открытых источников

Поэтому, несмотря на войну, рынок аренды в Украине остается активным, особенно в крупных городах и западных регионах, где безопаснее. К тому же Фокус заметил тренд на краткосрочные договоры с опцией срочного выселения, чтобы снизить риски для себя и имущества.

Краткосрочная аренда с опцией "возможно срочное выселение" — что это и для кого рискованно

В 2025 году в Украине действительно стала популярной краткосрочная аренда, где предусмотрена возможность срочного выселения. Суть в том, что из-за войны многие люди ищут жилье на короткий срок, а арендаторы не всегда могут гарантировать долгосрочное проживание. А краткосрочная аренда дает финансовую гибкость собственникам, позволяя быстро менять арендатора или повышать плату в зависимости от спроса, и при этом легче прописать условия выселения в случае нарушений или изменения обстоятельств.

Однако в такой схеме есть риски и не только для нанимателей. Владельцу приходится чаще искать новых арендаторов, а для арендатора живет в условиях большой неопределенности, хотя и получает возможность найти жилье на короткий срок.

Юрист Ольга Брус отмечает, что даже в таких случаях важно оформлять письменный договор с четким определением условий, чтобы обезопасить обе стороны и минимизировать вероятность конфликтов или налоговых претензий.

Напомним, ранее говорилось о том, что на рынке жилья осенью наблюдались незначительные колебания цен, и снижение стоимости однокомнатных квартир в отдельных городах. Одним из таких городов стал Ужгород — популярный западный регион как среди инвесторов, так и среди арендаторов.