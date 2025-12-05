Графики не действуют: в 6 областях Украины ввели аварийные отключения света

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что вынуждены применять аварийные отключения света в части областей Украины. Их обещают отменить, когда ситуация в энергосистеме стабилизируется.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1 и 2 очередей", — заявили в АО "Сумыоблэнерго" 5 декабря.

Отслеживать аварийные отключения в режиме реального времени можно на сайте. Энергетики отметили, что очереди не совпадают с теми, которые в графиках почасовых отключений. Найти свой дом можно по адресу или номеру лицевого счета.

Кроме того, в Сумской области продолжают действовать графики почасовых отключений, которые обновили в соответствии с указаниями "Укрэнерго". Изменения можно проверить на вышеупомянутом сайте или в приложении "E-Svitlo".

В АО "Полтаваоблэнерго" также заявили о введении аварийных отключений.

"В 9:41 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ 2 очереди", — передала пресс-служба.

Аварийные отключения света в Украине: что говорят в "Укрэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что сейчас вынужденно применяются аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях. Украинцев предупредили, что ранее обнародованные для жителей этих регионов графики временно не действуют.

"Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — заверили в компании.

В остальных областях применяют плановые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей, которые будут действовать по всей Украине в течение суток. Также введены ограничения для промышленных потребителей и бизнеса.

"Время применения обесточиваний по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко информировал, что после Дня Святого Николая в Украине могут постепенно сократиться отключения света. Сейчас самая сложная ситуация — в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

В ДТЭК объяснили, почему ночью дают больше света, чем днем. Утро и вечер являются пиковыми часами нагрузки на энергосистему.