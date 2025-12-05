Графіки не діють: у 6 областях України запровадили аварійні відключення світла

У НЕК "Укренерго" заявили, що змушені застосовувати аварійні відключення світла у частині областей України. Їх обіцяють скасувати, коли ситуація в енергосистемі стабілізується.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1 і 2 черг", — заявили в АТ "Сумиобленерго" 5 грудня.

Відстежувати аварійні відключення в режимі реального часу можна на сайті. Енергетики наголосили, що черги не збігаються з тими, які у графіках погодинних відключень. Знайти свій будинок можна за адресою або номером особового рахунку.

Окрім того, у Сумській області продовжують діяти графіки погодинних відключень, які оновили відповідно до вказівок "Укренерго". Зміни можна перевірити на вищезгаданому сайті або у застосунку "E-Svitlo".

В АТ "Полтаваобленерго" також заявили про запровадження аварійних відключень.

"О 9:41 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ 2 черги", — передала пресслужба.

Аварійні відключення світла в Україні: що кажуть в "Укренерго"

У НЕК "Укренерго" повідомили, що нині вимушено застосовуються аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях. Українців попередили, що раніше оприлюднені для мешканців цих регіонів графіки тимчасово не діють.

"Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — запевнили у компанії.

У решті областей застосовують планові відключення обсягом від 0,5 до 3 черг, які діятимуть по всій Україні протягом доби. Також запроваджені обмеження для промислових споживачів і бізнесу.

"Час застосування знеструмлень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, голова правління компанії "Укренерго" Віталій Зайченко інформував, що після Дня Святого Миколая в Україні можуть поступово скоротитися відключення світла. Наразі найскладніша ситуація — у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

У ДТЕК пояснили, чому вночі дають більше світла, ніж удень. Ранок і вечір є піковими годинами навантаження на енергосистему.