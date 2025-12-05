Заложено в бюджет-2026: Гетманцев анонсировал "минималку" для учителей от 21 тысячи грн

Минимальный оклад учителей в 2026 году в соответствии с принятым Радой бюджетом составит от 21 тысячи гривен. Сейчас зарплаты в области образования одни из самых низких в Украине.

О зарплатах педагогов в государственном бюджете на 2026 год народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в заметке в Telegram 5 декабря. По его словам, пересмотр окладов учителей был одной из причин, почему депутаты должны были поддержать законопроект.

"Учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это — неприемлемо. Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад составит от 21 тысячи гривен", — рассказал Гетманцев.

Он также отметил, что по данным Госстата в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 1,1% (290 грн) до 26 913 грн.

Гетманцев рассказал, что самые высокие зарплаты в Украине зафиксированы в отраслях ІТ (65 047 грн, выросли на 717 грн), авиатранспорта (56 854 грн, уменьшились на 174 грн), финансов и страхования (53 971 грн, выросли на 3 265 грн).

Самые низкие средние зарплаты по информации Госстата наблюдаются в отраслях образования (16 984 грн, выросли на 83 грн), библиотек, музеев и архивов (14 531 грн, уменьшились на 705 грн), творчества, искусства и развлечений (14 809 грн, остались без изменений).

Даниил Гетманцев рассказал о зарплатах, заложенных в бюджете-2026 Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2026 год 3 декабря. В нем заложено 2,918 трлн грн доходов и 4,781 трлн грн расходов.

Фокус рассказывал, что в госбюджете Украины в 2026 году заложено 265,4 млрд грн на образование, а средняя зарплата учителей вырастет с примерно 16 тыс. грн до около 24 тыс. грн в зависимости от надбавок и педагогической категории.