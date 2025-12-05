Закладено в бюджет-2026: Гетманцев анонсував "мінімалку" для вчителів від 21 тисячі грн

Мінімальний оклад вчителів у 2026 році відповідно до ухваленого Радою бюджету становитиме від 21 тисячі гривень. Наразі зарплати в галузі освіти одні з найнижчих в Україні.

Про зарплати освітян в державному бюджеті на 2026 рік народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у дописі в Telegram 5 грудня. За його словами, перегляд окладів вчителів був однією з причин, чому депутати мали підтримати законопроєкт.

"Вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це — неприйнятно. Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень", — розповів Гетманцев.

Він також зазначив, що за даними Держстату в жовтні 2025 року середня зарплата в Україні виросла на 1,1% (290 грн) до 26 913 грн.

Гетманцев розповів, що найвищі зарплати в Україні зафіксовані в галузях ІТ (65 047 грн, зросли на 717 грн), авіатранспорту (56 854 грн, зменшилися на 174 грн), фінансів і страхування (53 971 грн, зросли на 3 265 грн).

Найнижчі середні зарплати за інформацією Держстату спостерігаються в галузях освіти (16 984 грн, зросли на 83 грн), бібліотек, музеїв і архівів (14 531 грн, зменшилися на 705 грн), творчості, мистецтва та розваг (14 809 грн, лишилися без змін).

Данило Гетманцев розповів про зарплати, закладені в бюджеті-2026 Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік 3 грудня. В ньому закладено 2,918 трлн грн доходів і 4,781 трлн грн видатків.

Фокус розповідав, що в держбюджеті України 2026 року закладено 265,4 млрд грн на освіту, а середня зарплата вчителів зросте з приблизно 16 тис. грн до близько 24 тис. грн залежно від надбавок і педагогічної категорії.