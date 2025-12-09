Графики отключений на 10 декабря: кому повезет с двумя отключениями в сутки

В среду, 10 декабря, кое-где свет будут выключать только два раза в день. Но ДТЭК призывает проверять официальные каналы, ведь могут быть изменения.

10 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света, вследствие массированных российских обстрелов объектов энергетики. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.

Графики отключений света в Киеве на 10 декабря

Графики отключений света на 10 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 10 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 10 декабря

Графики отключений света на 10 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 10 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 10 декабря

Графики отключений света на 10 декабря для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 10 декабря для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 декабря

Графики отключений света на 10 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 10 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к "энергетическому перемирию" с Россией, но только когда и те согласятся.

А в ночь на 9 декабря Россия в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре, чтобы сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без тепла зимой.