Экономика Графики отключения света в Украине
Графики отключений на 10 декабря: кому повезет с двумя отключениями в сутки
В среду, 10 декабря, кое-где свет будут выключать только два раза в день. Но ДТЭК призывает проверять официальные каналы, ведь могут быть изменения.
10 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света, вследствие массированных российских обстрелов объектов энергетики. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.
Графики отключений света в Киеве на 10 декабря
Графики отключений света в Киевской области на 10 декабря
Графики отключений света в Одесской области на 10 декабря
Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 декабря
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к "энергетическому перемирию" с Россией, но только когда и те согласятся.
А в ночь на 9 декабря Россия в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре, чтобы сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без тепла зимой.