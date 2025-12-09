Графіки відключень на 10 грудня: кому пощастить із двома відключеннями на добу

У середу, 10 грудня, подекуди світло виключатимуть лише два рази на день. Але ДТЕК закликає перевіряти офіційні канали, адже можуть бути зміни.

10 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла, внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики. ДТЕК опублікував графіки для Києва та трьох областей України.

Графіки відключень світла в Києві на 10 грудня

Графіки відключень світла на 10 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 10 грудня

Графіки відключень світла на 10 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 10 грудня

Графіки відключень світла на 10 грудня для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 грудня для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 10 грудня

Графіки відключень світла на 10 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до "енергетичного перемир'я" із Росією, але тільки коли і ті погодяться.

А в ніч на 9 грудня Росія вкотре завдала удару по газовій інфраструктурі, щоб зірвати опалювальний сезон і залишити українців без тепла зимою.