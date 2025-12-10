"Бесплатные" чекапы для украинцев подлежат налогообложению: СМИ раскрыли детали программы правительства

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления услуги бесплатных чекапов для украинцев в возрасте от 40 лет. На программу планируют потратить 10 млрд грн.

Об утверждении порядка проведения бесплатных медосмотров для украинцев 40+ сообщил 10 декабря народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. В рамках этой программы на каждого украинца в год будет выделено по 2 000 грн.

Гончаренко сообщил об утверждении порядка выплат украинцам 40+ по 2 000 грн на чекапы Фото: скриншот

Что входит в бесплатный медосмотр 40+

"Экономическая правда" пишет со ссылкой на порядок и постановление, которыми располагает, что программа направлена прежде всего на раннее выявление и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, что должно уменьшить преждевременную смертность.

По словам журналистов, в чекап для украинцев старше 40 лет входят:

анкетирование и оценка рисков;

измерение давления и частоты сердечных сокращений, оценка ритма пульса, измерение массы и индекса массы тела, окружности талии, сбор жалоб и симптомов;

лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин, электролиты);

электрокардиография и суточный мониторинг артериального давления по показаниям;

консультации с рекомендациями по коррекции образа жизни

при необходимости — направление к медицинским специалистам;

сопровождение после визита, включая дистанционную связь и контроль за выполнением направлений.

Подать заявку на бесплатное медицинское обследование можно будет через "Дію" или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) не ранее, чем по истечении 30 календарных дней от 40-го дня рождения.

Сколько потратят на чекапы 40+

Журналисты пишут со ссылкой на финансово-экономические расчеты, что в 2026 году на программу чекапов 40+ планируют потратить 10,5 млрд грн, из которых 10 млрд грн пойдут непосредственно на обследование, 242,34 млн грн — на руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания, а остальные 266 млн грн — на руководство и управление в сфере цифровой трансформации.

По словам журналистов, в Министерстве финансов раскритиковали программу бесплатных медосмотров, отметив, что контроль за состоянием здоровья уже обеспечивают врачи первичного звена медицинской помощи, механизм оплаты медицинским учреждениям непонятен (не определены тарифы на услуги и порядок оплаты дополнительных услуг).

Кроме того, средства, полученные на "Дія.Карту" для оплаты чекапа, не будут освобождены от налогообложения, отметили в Минфине по информации "ЭП". То есть участники программы должны будут задекларировать полученные 2 000 грн и уплатить с них 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора (всего 460 грн).

О том, что украинцам 40+ выдадут по 2 000 грн на медицинские чекапы, пресс-служба Министерства здравоохранения рассказала 3 декабря. В ведомстве отметили, что деньги будут начисляться на "Дія.Картку" и ими можно будет оплатить только скрининг в государственных, частных или коммунальных медицинских учреждениях из перечня Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Обследование будет длиться 60-90 минут в пределах одного визита.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в октябре сообщала. что проверить здоровье за счет государства в первый год действия программы смогут около 5 миллионов человек в возрасте 40+.