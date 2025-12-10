"Безкоштовні" чекапи для українців підлягають оподаткуванню: ЗМІ розкрили деталі програми уряду

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів України затвердив порядок надання послуги безкоштовних чекапів для українців віком від 40 років. На програму планують витратити 10 млрд грн.

Про затвердження порядку проведення безкоштовних медоглядів для українців 40+ повідомив 10 грудня народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. В межах цієї програми на кожного українця на рік буде виділено по 2 000 грн.

Гончаренко повідомив про затвердження порядку виплат українцям 40+ по 2 000 грн на чекапи Фото: скриншот

Що входить до безкоштовного медогляду 40+

"Економічна правда" пише з посиланням на порядок і постанову, які має в розпорядженні, що програма спрямована насамперед на раннє виявлення і лікування серцево-судинних захворювань та цукрового діабету, що має зменшити передчасну смертність.

За словами журналістів, до чекапу для українців, старших за 40 років, входять:

анкетування та оцінка ризиків;

вимірювання тиску та частоти серцевих скорочень, оцінка ритму пульсу, вимірювання маси та індексу маси тіла, окружності талії, збір скарг і симптомів;

лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти);

електрокардіографія та добовий моніторинг артеріального тиску за показаннями;

консультації з рекомендаціями щодо корекції способу життя

за потреби — направлення до медичних спеціалістів;

супровід після візиту, включно із дистанційним зв'язком і контролем за виконанням направлень.

Подати заявку на безкоштовне медичне обстеження можна буде через "Дію" або у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) не раніше, ніж після спливу 30 календарних днів від 40-го дня народження.

Скільки витратять на чекапи 40+

Журналісти пишуть із посиланням на фінансово-економічні розрахунки, що у 2026 році на програму чекапів 40+ планують витратити 10,5 млрд грн, з яких 10 млрд грн підуть безпосередньо на обстеження, 242,34 млн грн — на керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування, а решта 266 млн грн — на керівництво та управління у сфері цифрової трансформації.

За словами журналістів, у Міністерстві фінансів розкритикували програму безплатних медоглядів, зазначивши, що контроль за станом здоров'я вже забезпечують лікарі первинної ланки медичної допомоги, механізм оплати медичним установам незрозумілий (не визначено тарифи на послуги та порядок оплати додаткових послуг).

Крім того, кошти, отримані на "Дія.Картку" для оплати чекапу, не будуть звільнені від оподаткування, зазначили у Мінфіні за інформацією "ЕП". Тобто учасники програми повинні будуть задекларувати отримані 2 000 грн і сплатити з них 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору (загалом 460 грн).

Про те, що українцям 40+ видадуть по 2 000 грн на медичні чекапи, пресслужба Міністерства охорони здоров’я розповіла 3 грудня. У відомстві зазначили, що гроші нараховуватимуться на "Дія.Картку" та ними можна буде оплатити лише скринінг в державних, приватних чи комунальних медичних закладах з переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Обстеження триватиме 60-90 хвилин у межах одного візиту.

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич у жовтні повідомляла. що перевірити здоров'я коштом держави в перший рік дії програми зможуть близько 5 мільйонів людей віком 40+.