Журналист не смог купить продукты за "зимнюю тысячу": на карту пришел отказ

Журналист не смог расплатиться тысячей гривен "Зимової підтримки" за продукты в супермаркете, который должен был быть подключен к программе. На карту банка пришли отказ от проведения транзакции.

Расплатиться "зимней тысячей" за продукты в "Сільпо" в 13:25 11 декабря попытался корреспондент "РБК-Украина". По его словам, он пытался оплатить продукты в супермаркете, который находится в торговом центре River Mall.

На карту журналиста пришел отказ при попытке оплатить продукты "зимней тысячей" Фото: "РБК-Украина"

"Отказ. Магазин не подключен к программам "Національний кешбек" и "Зимова 1000". Обратитесь в поддержку магазина "Сільпо"", — говорится в сообщении, скриншот которого предоставил журналист.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины отмечали, что оплатить тысячей "Зимової підтримки" можно только продукты украинского производства, кроме подакцизных алкоголя и табака. Впрочем, в перечне магазинов, подключенных к программе, отмечались "Сільпо" сети Fozzy Group.

Журналисты ТСН объясняли, что оплата "зимней тысячей" проходит через специальные MCC-коды, определяющие тип торговой точки. Купить товары на "тысячу Зеленского" возможно только в торговых точках, соответствующих перечню MCC-кодов, утвержденных постановлением Кабмина №1443. MCC код конкретного магазина можно узнать в справочнике (код "Сільпо" в ТЦ River Mall на Днепровской набережной, 12 на сайте не указан).

Перечень MCC-кодов субъектов, участвующих в "Зимней поддержке" Фото: скриншот

"Зимняя тысяча": что говорят о программе в Кабмине

Минсоцполитики 11 декабря сообщило, что "Зимова підтримка" расширяет возможности, и полученной в рамках программы тысячей уже можно оплатить продукты украинского производства в физических магазинах сети "Fozzy Group" ("Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", "Fozzy") и в сети "Близенько". Сообщалось, что такая возможность доступна в более 1 160 торговых точках по Украине.

Подать заявку на "зимнюю тысячу" можно до 24 декабря через приложение "Дія" или отделение АО "Укрпошта". В правительстве сообщали, что деньги можно будет потратить до 30 июня 2026 года на коммунальные услуги, лекарства или медицинские препараты, благотворительность и донаты на ВСУ, книги и печатную продукцию, продукты и товары украинского производства или почтовые услуги.