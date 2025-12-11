Журналіст не зміг купити продукти за "зимову тисячу": на карту прийшла відмова

Журналіст не зміг розплатитися тисячею гривень "Зимової підтримки" за продукти в супермаркеті, який мав бути підключеним до програми. На карту банку прийшли відмова від проведення транзакції.

Розплатитися "зимовою тисячею" за продукти в "Сільпо" о 13:25 11 грудня спробував кореспондент "РБК-Україна". За його словами, він намагався оплатити продукти в супермаркеті, що знаходиться у торговельному центрі River Mall.

На карту журналіста прийшла відмова при спробі оплатити продукти "зимовою тисячею" Фото: "РБК-Україна"

"Відмова. Магазин не підключено до програм "Національний кешбек" та "Зимова 1000". Зверніться до підтримки магазину "Сільпо"", — йдеться в повідомленні, скриншот якого надав журналіст.

В Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України зауважували, що оплатити тисячею "Зимової підтримки" можна лише продукти українського виробництва, окрім підакцизних алкоголю та тютюну. Втім у переліку магазинів, підключених до програми, зазначалися "Сільпо" мережі Fozzy Group.

Журналісти ТСН пояснювали, що оплата "зимовою тисячею" проходить через спеціальні MCC-коди, що визначають тип торгової точки. Купити товари на "тисячу Зеленського" можливо лише в торговельних точках, що відповідають переліку MCC-кодів, затверджених постановою Кабміну №1443. MCC код конкретного магазину можна дізнатися в довіднику (код "Сільпо" в ТЦ River Mall на Дніпровський набережній, 12 на сайті не вказано).

Перелік MCC-кодів суб'єктів, які беруть участь у "Зимовій підтримці" Фото: скриншот

"Зимова тисяча": що кажуть про програму в Кабміні

Мінсоцполітики 11 грудня повідомило, що "Зимова підтримка" розширює можливості, і отриманою в межах програми тисячею вже можна оплатити продукти українського виробництва у фізичних магазинах мережі "Fozzy Group" ("Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", "Fozzy") та в мережі "Близенько". Повідомлялося, що така можливість доступна в понад 1 160 торговельних точках по Україні.

Подати заявку на "зимову тисячу" можна до 24 грудня через застосунок "Дія" або відділення АТ "Укрпошта". В уряді повідомляли, що гроші можна буде витратити до 30 червня 2026 року на комунальні послуги, ліки чи медичні препарати, благодійність і донати на ЗСУ, книги та друковану продукцію, продукти та товари українського виробництва або поштові послуги.