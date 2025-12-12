"Скрининг 40+": Ляшко рассказал, как пройти бесплатный чекап организма

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, что в программе "Скрининг 40+" будут привлечены не только государственные больницы.

По его словам к программе присоединилось около 480 учреждений здравоохранения. Об этом Ляшко рассказал в эфире канала "Мы — Украина".

Ляшко пояснил, что государство не ограничивает учреждения здравоохранения, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к программе "Скрининг 40+".

"Это могут быть коммунальные учреждения, государственные и частные формы собственности. Сейчас у нас уже в предварительном списке более 480 учреждений здравоохранения, но этот процесс продолжается и до нового года будет уже обнародован список — и мы уже четко будем вам говорить, какие заведения присоединились", — заявил Виктор Ляшко.

Как будет работать программа "Скрининг 40+"

Виктор Ляшко объяснил, что с 1 января в день рождения будет поступать смс-сообщение с поздравлением и напоминанием о том, что стоит беспокоиться о своем здоровье. Через месяц после дня рождения в приложение "Дія" поступит уведомление о том, что вы можете воспользоваться программой "Скрининг 40+".

"После этого вы заказываете карточку, если у вас в "Дії" не было, или пользуетесь существующей карточкой с государственной поддержки. Далее вы выбираете заведение из белого листа, который будет доступен в онлайне, для того, чтобы вы выбрали удобное заведение среди тех, которое работает с программой "Скрининг 40+", — пояснил Ляшко.

Программа "Скрининг 40+" — что известно

В начале декабря стало известно, что с 1 января 2026 года запустят программу бесплатных медицинских обследований для граждан в возрасте от 40 лет. Для этого на "Дія.Картку" будет начисляться по 2 000 грн для прохождения скрининга здоровья.

Пакет чекапа для украинцев 40+ был сформирован на базе доказательной медицины и содержит:

физикальное обследование (измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы тела);

опрос относительно образа жизни и скрининг симптомов, что должно помочь выявить риски заболеваний;

базовые лабораторные исследования (липидограмма и гликированный гемоглобин, также по показаниям можно сделать анализ на электролиты, креатинин сывороточный, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи);

оценка ментального здоровья (человеку предложат короткий опросник для определения уровня стресса и тревожности);

консультация от врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и предоставление персональных рекомендаций для сохранения или улучшения здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 19 миллионов человек, которым исполнилось 40 лет и старше.

