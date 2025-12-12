"Скринінг 40+": Ляшко розповів, як пройти безкоштовний чекап організму

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, що в програмі "Скринінг 40+" будуть залучені не лише державні лікарні.

За його словами до програми долучилося близько 480 закладів охорони здоров'я. Про це Ляшко розповів в ефірі каналу "Ми — Україна".

Ляшко пояснив, що держава не обмежує заклади охорони здоров'я, які зацікавлені в тому, щоб долучитися до програми "Скринінг 40+".

"Це можуть бути комунальні заклади, державні і приватні форми власності. Зараз в нас вже в попередньому списку понад 480 закладів охорони здоров'я, але цей процес триває і до нового року буде вже оприлюднений список — і ми вже чітко будемо вам казати, які заклади долучилися", — заявив Віктор Ляшко.

Як працюватиме програма "Скринінг 40+"

Віктор Ляшко пояснив, що з 1 січня в день народження надходитиме смс-повідомлення з привітанням та нагадуванням про те, що варто турбуватися про своє здоров'я. Через місяць після дня народження до додатку "Дія" надійде сповіщення про те, що ви можете скористатися програмою "Скринінг 40+".

"Після цього ви замовляєте картку, якщо у вас в "Дії" не було, або користуєтесь існуючою карткою з державної підтримки. Далі ви обираєте заклад з білого листа, який буде доступний в онлайні, для того, щоб ви обрали найзручніший заклад серед тих, який працює з програмою "Скринінг 40+", — пояснив Ляшко.

Програма "Скринінг 40+" — що відомо

На початку грудня стало відомо, що з 1 січня 2026 року запустять програму безоплатних медичних обстежень для громадян віком від 40 років. Для цього на "Дія.Картку" буде нараховуватися по 2 000 грн для проходження скринінгу здоров'я.

Пакет чекапу для українців 40+ був сформований на базі доказової медицини та містить:

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси тіла);

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів, що має допомогти виявити ризики захворювань;

базові лабораторні дослідження (ліпідограма та глікований гемоглобін, також за показаннями можна зробити аналіз на електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі);

оцінка ментального здоров’я (людині запропонують короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності);

консультація від лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань і діабету та надання персональних рекомендацій для збереження чи покращення здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується близько 19 мільйонів осіб, яким виповнилося 40 років і старше.

Раніше повідомлялося, що з 1 листопада 2025 року в Україні заборонили випускати в обіг лікарські засоби, граничні оптово-відпускні ціни на які не внесені до Національного каталогу цін.