Графики отключений света на 17 декабря: где не будет электроэнергии более полусуток

В Украине 17 декабря будут отключать электроэнергию круглосуточно, от двух до четырех раз в сутки. В Днепропетровской области некоторые очереди будут оставаться без света более 14 часов, а в Одесской области из-за аварийной ситуации после российского обстрела графики не действуют.

Графики отключений света на 17 декабря опубликовала пресс-служба ДТЭК. В НЭК "Укрэнерго" в свою очередь отметили, что почасово выключать электроэнергию будут во всех регионах Украины, а для промышленных потребителей будут применяться ограничения мощности.

В "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, и напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Графики отключений света 17 декабря в Киеве

График отключений на 17 декабря для Киева Фото: скриншот

Графики отключений света 17 декабря в Киевской области

График отключений на 17 декабря для Киевской области Фото: скриншот

Графики отключений света 17 декабря в Днепропетровской области

График отключений на 17 декабря для Днепропетровской области Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

Из-за массированного российского удара по Одесской области в ночь на 13 декабря в регионе получили значительные повреждения объекты распределения и передачи электроэнергии, поэтому стабилизационные отключения здесь пока не действуют. Энергетики в первую очередь работают над запиткой объектов критической инфраструктуры. Информация по конкретному адресу доступна на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Відео дня

В Одесской области из-за массированного удара РФ не действуют стабилизационные отключения Фото: скриншот

Информацию об ограничениях для других регионов можно узнать на официальных сайтах облэнерго.

Напомним, издание The Washington Post 15 декабря писало, что Украина "на грани" полного обесточивания из-за российских атак, а больше всего страдают столица и восточные регионы.

После одной из самых массированных атак РФ на выходных в Одесской области по состоянию на 15 декабря более 430 тысяч абонентов оставались без света.