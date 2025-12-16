Графики отключений света на 17 декабря: где не будет электроэнергии более полусуток
В Украине 17 декабря будут отключать электроэнергию круглосуточно, от двух до четырех раз в сутки. В Днепропетровской области некоторые очереди будут оставаться без света более 14 часов, а в Одесской области из-за аварийной ситуации после российского обстрела графики не действуют.
Графики отключений света на 17 декабря опубликовала пресс-служба ДТЭК. В НЭК "Укрэнерго" в свою очередь отметили, что почасово выключать электроэнергию будут во всех регионах Украины, а для промышленных потребителей будут применяться ограничения мощности.
В "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, и напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому нужно следить за актуальной информацией.
Графики отключений света 17 декабря в Киеве
Графики отключений света 17 декабря в Киевской области
Графики отключений света 17 декабря в Днепропетровской области
Отключение света в Одесской области
Из-за массированного российского удара по Одесской области в ночь на 13 декабря в регионе получили значительные повреждения объекты распределения и передачи электроэнергии, поэтому стабилизационные отключения здесь пока не действуют. Энергетики в первую очередь работают над запиткой объектов критической инфраструктуры. Информация по конкретному адресу доступна на сайте "ДТЭК Одесские электросети".
Информацию об ограничениях для других регионов можно узнать на официальных сайтах облэнерго.
Напомним, издание The Washington Post 15 декабря писало, что Украина "на грани" полного обесточивания из-за российских атак, а больше всего страдают столица и восточные регионы.
После одной из самых массированных атак РФ на выходных в Одесской области по состоянию на 15 декабря более 430 тысяч абонентов оставались без света.