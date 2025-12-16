Графіки відключень світла на 17 грудня: де не буде електроенергії понад пів доби

В Україні 17 грудня відключатимуть електроенергію цілодобово, від двох до чотирьох разів на добу. В Дніпропетровські області деякі черги лишатимуться без світла понад 14 годин, а на Одещині через аварійну ситуацію після російського обстрілу графіки не діють.

Графіки відключень світла на 17 грудня опублікувала пресслужба ДТЕК. В НЕК "Укренерго" своєю чергою зазначили, що погодинно вимикати електроенергію будуть в усіх регіонах України, а для промислових споживачів застосовуватимуться обмеження потужності.

В "Укренерго" закликали споживати електроенергію заощадливо, коли вона з'являється за графіком, і нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією.

Графіки відключень світла 17 грудня у Києві

Графік відключень на 17 грудня для Києва Фото: скриншот

Графіки відключень світла 17 грудня у Київській області

Графік відключень на 17 грудня для Київської області Фото: скриншот

Графіки відключень світла 17 грудня у Дніпропетровській області

Графік відключень на 17 грудня для Дніпропетровської області Фото: скриншот

Відключення світла в Одеській області

Через масований російський удар по Одеській області в ніч на 13 грудня в регіоні зазнали значних пошкоджень об'єкти розподілу та передачі електроенергії, тому стабілізаційні відключення тут наразі не діють. Енергетики першочергово працюють над заживленням об'єктів критичної інфраструктури. Інформація за конкретною адресою доступна на сайті "ДТЕК Одеські електромережі".

На Одещині через масований удар РФ не діють стабілізаційні відключення Фото: скриншот

Інформацію щодо обмежень для інших регіонів можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго.

Нагадаємо, видання The Washington Post 15 грудня писало, що Україна "на межі" повного знеструмлення через російські атаки, а найбільше страждають столиця та східні регіони.

Після однієї з наймасованіших атак РФ на вихідних в Одеській області станом на 15 грудня понад 430 тисяч абонентів лишалися без світла.