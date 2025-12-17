США готовят новые санкции, если Путин откажется от мирного соглашения, — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву.

Санкции могут быть введены, если президент РФ Владимир Путин отвергнет условия мирного соглашения. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Ожидается, что США рассматривает различные варианты. В частности, санкции против судов "теневого флота" России, которые РФ использует для транспортировки российской нефти. Также планируется ввести санкции против трейдеров, которые способствуют этим операциям.

Ожидается, что часть мероприятий могут быть представлены уже на этой неделе.

Глава американского Минфина Скотт Бессент обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели, сообщили эти лица.

Відео дня

Источники отмечают, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

В Кремле знают о таких планах США. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "любые санкции вредят процессу восстановления отношений". На фоне этой новости выросла цена на нефть.

Обсуждение дальнейших мер против России происходит на фоне того, что на этой неделе переговорщики из США и Украины достигли определенного прогресса в вопросе условий потенциального мирного соглашения.

Американские, украинские и европейские чиновники приветствовали значительный прогресс в вопросе набора гарантий, поддержанных США, по обеспечению безопасности Киева после войны.

По словам некоторых участников переговоров, остаются спорные вопросы относительно будущего статуса территорий на востоке Украины, использования замороженных активов российского центрального банка и управления Запорожской атомной электростанцией. Киев также хочет получить письменное подтверждение того, что именно сделают его союзники в случае повторного вторжения России в Украину.

Россия взамен требует, чтобы Украина отдала территории Донбасса, включающие Донецкую и Луганскую области, которые войска Путина и его союзники пытались оккупировать с 2014 года, но не смогли. В предложениях США говорится о превращении неоккупированных территорий в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением.

Некоторые источники также сообщают, что американские чиновники рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения, так же как европейские лидеры намерены решить в конце этой недели, использовать ли замороженные активы для оказания военной и экономической помощи Украине.

Россия негативно отреагировала на такую перспективу, что, по мнению некоторых источников, свидетельствует о ее попытке помешать реализации этого шага и добиться смягчения санкций в отношении ее экономики, которая все больше ухудшается.

Поскольку переговоры осложняются вопросами территории и гарантий безопасности, внимание переходит к реакции Путина, который пока не дает никаких признаков того, что готов прекратить свои атаки или изменить свои цели.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на этой неделе, что он "очень уверен" в том, что война близится к концу. Однако в интервью ABC News он отметил, что территориальные требования Москвы остаются неизменными, и исключил возможность развертывания войск НАТО в Украине в рамках мирного соглашения.

США уже ввели санкции против четырех ведущих российских производителей и, вместе с другими странами G7, против сотен танкеров, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "краеугольным камнем" мирных переговоров для РФ является вопрос о документе, который юридически обяжет Украину не вступать в НАТО.

Фокус сообщал, что США и Европа все же согласовали реальные гарантии безопасности Украине, если завершится война и наступит мир, написали западные медиа. Гарантиями безопасности станет 800-тысячная армия, достаточное количество оружия.