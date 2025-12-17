О каких "гарантиях безопасности" Украине договорились США и Европа: будет ли ПВО и оружие, — NYT

Соединенные Штаты Америки и страны Европы все же согласовали реальные гарантии безопасности Украине, если завершится война и наступит мир, написали западные медиа. Гарантиями безопасности станет 800-тысячная армия, достаточное количество оружия. Среди прочего, обсудили вопрос о системе противовоздушной обороны и по защите морских путей. Также вспомнили о "мирном контингенте". Появилась ли реакция РФ на предложения партнеров Украины и согласятся ли россияне?

У Украины есть шанс получить реальные "гарантии безопасности", поскольку США и Европа достигли компромиссного варианта мирного плана, сообщило медиа The New York Times. Аналитики отметили, что Российская Федерация стоит в стороне от переговорного процесса и, кроме того, "не проявила особой готовности" к согласованию позиций.

В статье NYT говорится о том, что по итогам переговоров в Берлине, которые проходили при участии Украины, США и Европы, подписали два реальных документа по гарантиям безопасности. Об этом журналистам рассказали анонимные чиновники: не указывается, какую сторону представляли собеседники. Отмечается, что европейские чиновники впервые заявили о "хорошем сотрудничестве" с американцами. Впрочем, есть опасения, что все наработки напрасны, поскольку "фундаментальные споры между Россией и Украиной не будут решены".

Мирный план — детали переговоров в Берлине

О каких гарантиях безопасности Украины договорились США и Европа (лидеры ЕС, Великобритании, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Дании), а также генсек НАТО Марк Рютте.

Украине позволят в мирное время иметь армию 800 тысяч человек, обеспеченную всем необходимым вооружением. Указывается, что партнеры будут поддерживать украинцев и после завершения войны. Европейские силы развернут на территории Украины. Подразделения будут дислоцироваться в западных регионах как можно дальше от зоны прекращения огня. Будет работать "коалиция желающих", в состав которой вошли 30 стран: каждая страна самостоятельно решит, каким будет ее вклад. Европейские силы в Украине обеспечат противовоздушную оборону в небе и в море. США предоставят разведывательные системы для мониторинга режима прекращения огня, отслеживания "нападений под ложным флагом" и предупредят о возможном новом нападении, если будет угроза. Четко прописаны различные сценарии, в случае нападения на Украину. В сценариях, среди прочего, говорится о том, как накажут РФ, если произойдет вторжение.

В договоренностях также отмечается, что Украина получит гарантии безопасности, похожие на действие 5 статьи договора НАТО. Кроме того, предполагается юридическая обязательность: для этого президент США Дональд Трамп должен утвердить договоренности в Конгрессе.

NYT также напомнило, что территориальные требования РФ не поддержаны Украиной и ее партнерами. Учитывая это и из-за отсутствия россиян на переговорах "широкое прекращение огня, похоже, пока остается недостижимым". Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением США, которые поддерживают российскую идею об отказе от территорий. При этом Кремль настаивает, что хочет получить весь Донбасс и запрещает присутствие иностранных войск (НАТО).

"Путин вообще не проявил никакой гибкости в своих требованиях", — пояснили журналисты.

Отметим, 16 декабря появилось заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об отказе от идеи рождественского перемирия. В Москве отметили, что не хотят, чтобы Украина использовала паузу для наращивания военных сил.

Напоминаем, медиа Der Spiegel сообщило об инциденте во время переговоров в Берлине, к которому, как подозревают, могут быть причастны российские хакеры.