Про які "гарантії безпеки" Україні домовились США та Європа: чи буде ППО та зброя, — NYT

Сполучені Штати Америки та крани Європи все ж узгодили реальні гарантії безпеки Україні, якщо завершиться війна і настане мир, написали західні медіа. Гарантіями безпеки стане 800-тисячна армія, достатня кількість зброї. Серед іншого, обговорили питання щодо системи протиповітряної оборони та щодо захисту морських шляхів. Також згадали про "мирний контингент". Чи з'явилась реакція РФ на пропозиції партнерів України й чи погодяться росіяни?

В України є шанс отримати реальні "гарантії безпеки", оскільки США та Європа досягнули компромісного варіанту мирного плану, повідомило медіа The New York Times. Аналітики зауважили, що Російська Федерація стоїть осторонь переговорного процесу і, крім того, "не виявила особливої ​​готовності" до узгодження позицій.

У статті NYT ідеться про те, що за підсумками переговорів у Берліні, які відбувались за участі України, США та Європи, підписали два реальні документи щодо гарантій безпеки. Про це журналістам розповіли анонімні чиновники: не вказується, яку сторону представляли співрозмовники. Зауважується, що європейські чиновники вперше заявили про "добру співпрацю" з американцями. Втім є побоювання, що усі напрацювання марні, оскільки "фундаментальні суперечки між Росією та Україною не будуть вирішені".

Мирний план — деталі переговорів у Берліні

Про які гарантії безпеки Україні домовились США та Європа (лідери ЄС, Британії, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Нідерландів, Данії), і також генсек НАТО Марк Рютте.

Україні дозволять у мирний час мати армію 800 тисяч осіб, забезпечену усім необхідним озброєнням. Вказується, що партнери підтримуватимуть українців і після завершення війни. Європейські сили розгорнуть на території України. Підрозділи дислокуватимуться у західних регіонах якнайдалі від зони припинення вогню. Працюватиме "коаліція бажаючих", до складу якої увійшли 30 країн: кожна країна самостійно вирішить, яким буде її вклад. Європейські сили в Україні забезпечать протиповітряну оборону у небі та в морі. США нададуть розвідувальні системи для моніторингу режиму припинення вогню, відстежування "нападів під хибним прапором" і попередять про можливий новий напад, якщо буде загроза. Чітко прописані різні сценарії, у випадку нападу на Україну. У сценаріях, серед іншого, ідеться про те, як покарають РФ, якщо відбудеться вторгнення.

У домовленостях також наголошують, що Україна отримає гарантії безпеки, схожі на дію 5 статті договору НАТО. Крім того, передбачається юридична обов'язковість: для цього президент США Дональд Трамп повинен затвердити домовленості у Конгресі.

NYT також нагадало, що територіальні вимоги РФ не підтримані Україною та її партнерами. З огляду на це та через відсутність росіян на переговорах "широке припинення вогню, схоже, наразі залишається недосяжним". Зауважується, що президент України Володимир Зеленський перебуває під тиском США, які підтримують російську ідею щодо відмови від територій. При цьому Кремль наполягає, що хоче отримати весь Донбас і забороняє присутність іноземних військ (НАТО).

"Путін взагалі не виявив жодної гнучкості у своїх вимогах", — пояснили журналісти.

Зазначимо, 16 грудня з'явилась заява речник президента РФ Дмитра Пєскова про відмову від ідеї різдвяного перемир'я. У Москві наголосили, що не хочуть, аби Україна використала паузу для нарощування військових сил.

Нагадуємо, медіа Der Spiegel повідомило про інцидент під час переговорів у Берліні, до якого, як підозрюють, можуть бути причетні російські хакери.