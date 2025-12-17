США готують нові санкції, якщо Путін відмовиться від мирної угоди, — Bloomberg

Сполучені Штати Америки планують запровадити новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву.

Санкції можуть бути запроваджені, якщо президент РФ Володимир Путін відкине умови мирної угоди. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Очікується, що США розглядає різні варіанти. Зокрема, санкції проти суден "тіньового флоту" Росії, які РФ використовує для транспортування російської нафти. Також планується ввести санкції проти трейдерів, які сприяють цим операціям.

Очікується, що частина заходів можуть бути представлені вже цього тижня.

Очільник американського Мінфіну Скотт Бессент обговорив ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня, повідомили ці особи.

Джерела наголошують, що остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

У Кремлі знають про такі плани США. Зокрема, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "будь-які санкції шкодять процесу відновлення відносин". На фоні цієї новини зросла ціна на нафту.

Обговорення подальших заходів проти Росії відбувається на тлі того, що цього тижня переговорники з США та України досягли певного прогресу в питанні умов потенційного мирного угоди.

Американські, українські та європейські чиновники привітали значний прогрес у питанні набору гарантій, підтриманих США, щодо забезпечення безпеки Києва після війни.

За словами деяких учасників переговорів, залишаються суперечливі питання щодо майбутнього статусу територій на сході України, використання заморожених активів російського центрального банку та управління Запорізькою атомною електростанцією. Київ також хоче отримати письмове підтвердження того, що саме зроблять його союзники у разі повторного вторгнення Росії в Україну.

Росія натомість вимагає, щоб Україна віддала території Донбасу, що включають Донецьку та Луганську області, які війська Путіна та його союзники намагалися окупувати з 2014 року, але не змогли. У пропозиціях США йдеться про перетворення неокупованих територій на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням.

Деякі джерела також повідомляють, що американські чиновники розглядають заморожені російські активи як частину будь-якої майбутньої мирної угоди, так само як європейські лідери мають намір вирішити наприкінці цього тижня, чи використовувати заморожені активи для надання військової та економічної допомоги Україні.

Росія негативно відреагувала на таку перспективу, що, на думку деяких джерел, свідчить про її намагання перешкодити реалізації цього кроку та домогтися пом'якшення санкцій щодо її економіки, яка дедалі більше погіршується.

Оскільки переговори ускладнюються питаннями щодо території та гарантій безпеки, увага переходить до реакції Путіна, який поки що не дає жодних ознак того, що готовий припинити свої атаки або змінити свої цілі.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив цього тижня, що він "дуже впевнений" у тому, що війна наближається до кінця. Проте в інтерв'ю ABC News він зазначив, що територіальні вимоги Москви залишаються незмінними, і виключив можливість розгортання військ НАТО в Україні в рамках мирної угоди.

США вже ввели санкції проти чотирьох провідних російських виробників і, разом з іншими країнами G7, проти сотень танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "наріжним каменем" мирних переговорів для РФ є питання про документ, який юридично зобов'яже Україну не вступати до НАТО.

Фокус повідомляв, що США та Європа все ж узгодили реальні гарантії безпеки Україні, якщо завершиться війна і настане мир, написали західні медіа. Гарантіями безпеки стане 800-тисячна армія, достатня кількість зброї.