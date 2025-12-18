Список магазинов для "Зимней тысячи" пополнился: где теперь можно покупать продукты

В Украине украинцы могут оплачивать продукты отечественного производства за средства государственных программ "Зимняя тысяча" и "Национальный кэшбек". Количество магазинов, которые присоединились к программе, постоянно растет и уже превышает 1 780 точек по всей стране.

Как сообщает портал "Дія", средства государственных программ можно использовать для покупок в физических магазинах таких сетей, как Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сими23, а также в супермаркетах Fozzy Group — Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Кроме того, приобрести товары украинского производства можно и на маркетплейсе MAUDAU.

Программа не распространяется на подакцизные товары, в частности алкоголь и табачные изделия. Полный перечень магазинов и товаров, участвующих в программе, доступен в разделе "Сделано в Украине" на портале zyma.gov.ua.

Средства "Зимней тысячи" и "Национального кэшбэка" также можно тратить на:

Відео дня

коммунальные услуги — оплату электроэнергии, газа, воды и теплоснабжения;

лекарства и медицинские средства — в аптеках и медицинских магазинах;

благотворительность — поддержку Вооруженных Сил Украины;

книги и печатную продукцию — в книжных магазинах;

почтовые услуги "Укрпочты" — отправления, переводы и другие сервисы;

товары украинского производства.

По данным "Дії", на программу "Зимняя тысяча" уже подали заявки более 13 миллионов украинцев. Оформить выплату можно через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты", а использовать средства необходимо до 30 июня 2026 года.

Портал отмечает, что перечень магазинов, участвующих в программе, постоянно расширяется, поэтому украинцам советуют следить за актуальными обновлениями.

Стоит заметить, что только с 11 декабря в Украине разрешили тратить 1 000 гривен помощи "Зимняя поддержка" на продукты питания.

Также Фокус писал, что на протяжении 2025 года стоимость основных продуктов питания в Украине менялась почти во всех категориях. Наиболее ощутимый рост стоимости зафиксировали в сегментах мяса, рыбы и молочной продукции.