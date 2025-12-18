Список магазинів для "Зимової тисячі" поповнився: де тепер можна купувати продукти

В Україні українці можуть оплачувати продукти вітчизняного виробництва за кошти державних програм "Зимова тисяча" та "Національний кешбек". Кількість магазинів, які долучилися до програми, постійно зростає і вже перевищує 1 780 точок по всій країні.

Як повідомляє портал "Дія", кошти державних програм можна використовувати для покупок у фізичних магазинах таких мереж, як Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сімі23, а також у супермаркетах Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy. Крім того, придбати товари українського виробництва можна і на маркетплейсі MAUDAU.

Програма не поширюється на підакцизні товари, зокрема алкоголь і тютюнові вироби. Повний перелік магазинів і товарів, які беруть участь у програмі, доступний у розділі "Зроблено в Україні" на порталі zyma.gov.ua.

Кошти "Зимової тисячі" та "Національного кешбеку" також можна витрачати на:

комунальні послуги — оплату електроенергії, газу, води та теплопостачання;

ліки та медичні засоби — в аптеках і медичних магазинах;

благодійність — підтримку Збройних Сил України;

книги та друковану продукцію — у книжкових магазинах;

поштові послуги "Укрпошти" — відправлення, перекази та інші сервіси;

товари українського виробництва.

За даними "Дії", на програму "Зимова тисяча" вже подали заявки понад 13 мільйонів українців. Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти", а використати кошти необхідно до 30 червня 2026 року.

Портал наголошує, що перелік магазинів, які беруть участь у програмі, постійно розширюється, тому українцям радять стежити за актуальними оновленнями.

Варто зауважити, що лише з 11 грудня в Україні дозволили витрачати 1 000 гривень допомоги "Зимова підтримка" на продукти харчування.

Також Фокус писав, що упродовж 2025 року вартість основних продуктів харчування в Україні змінювалася майже в усіх категоріях. Найбільш відчутне зростання вартості зафіксували в сегментах м’яса, риби та молочної продукції.