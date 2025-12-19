Счета растут: эксперт назвал 3 главные ошибки в энергопотреблении, из-за которых люди платят больше

С началом зимы и снижением температуры воздуха на улице ежемесячные платежки за тепло и свет растут, но иногда люди самостоятельно допускают ошибки, за которые приходится платить больше.

Даже незначительные коррективы на термостате могут стать причиной увеличения сумм в платежках. Гордон Уоллис, эксперт по вопросам энергетики независимого дистрибьютора топлива в Великобритании, назвал изданию Express три главные ошибки, которые допускают люди при пользовании энергоносителями.

Термостат может быть расположен в "неправильном месте"

Термостат измеряет температуру в помещении вокруг него, однако если он установлен в слишком холодном или наоборот — слишком теплом месте, то устройство не способно правильно регулировать температуру в помещении. Это также случается в случае, если он "заблокирован".

"Если термостат находится рядом с радиатором, подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится за мебелью, он будет показывать неверные данные", — пояснил Уоллис.

Відео дня

Эта ошибка может привести к тому, что отопление будет работать слишком долго или выключаться слишком рано. По словам эксперта, лучшие места для термостата — в прихожей или гостиной.

Подкручивание температуры на термостате, когда на улице становится холоднее

Люди ошибочно увеличивают температуру на термостате, когда на улице холодает Фото: pexels.com

Большинство людей допускают одну распространенную ошибку: как только температура воздуха на улице снижается, увеличивают градусы на термостате, надеясь быстрее и лучше обогреть дом. Однако это так не работает, утверждает эксперт.

Уоллис объяснил, что термостат поддерживает температуру, которую ему задает пользователь. Поэтому не надо регулировать его, когда погода ухудшается.

"Повышение температуры только увеличивает время работы и потребление энергии", — подчеркнул эксперт.

Слишком высокая температура котла

Еще одна распространенная ошибка — слишком высокая температура в котле. Многие котлы имеют заводские настройки, по которым температура в них колеблется от 70 до 80 градусов по Цельсию.

"Снижение температуры воды в котле до примерно 60 градусов позволит эффективно отапливать ваш дом, одновременно уменьшив нагрузку на котел", — пояснил эксперт.

По его словам, этот простой шаг позволит позаботиться сразу о нескольких вещах:

продлит срок эксплуатации прибора;

поможет уменьшить расходы за отопление;

в доме не станет холоднее, однако он будет нагреваться постепенно.

Эксперт также посоветовал отодвигать мебель от радиаторов и устанавливать за ними отражательные панели, что поможет обеспечить лучшую циркуляцию тепла.

Напомним, 18 декабря эксперты рассказали Express, какая идеальная температура для отопления дома и экономии денег.

Также 9 декабря эксперт объяснил The Sun, как обогреть квартиру без электричества, дров и газа.