Рахунки зростають: експерт назвав 3 головні помилки в енергоспоживанні, через які люди платять більше

З початком зими і зниженням температури повітря на вулиці щомісячні платіжки за тепло та світло зростають, але подекуди люди самостійно припускаються помилок, за які доводиться платити більше.

Навіть незначні корективи на термостаті можуть стати причиною збільшення сум у платіжках. Гордон Волліс, експерт з питань енергетики незалежного дистриб'ютора палива у Великій Британії, назвав виданню Express три головні помилки, яких припускаються люди під час користування енергоносіями.

Термостат може бути розташований у "неправильному місці"

Термостат вимірює температуру в приміщенні навколо нього, однак якщо він встановлений у надто холодному чи навпаки — занадто теплому місці, то пристрій не здатний правильно регулювати температуру у приміщенні. Це також трапляється у випадку, якщо він "заблокований".

"Якщо термостат знаходиться поруч з радіатором, піддається впливу прямих сонячних променів або знаходиться за меблями, він буде показувати невірні дані", — пояснив Волліс.

Ця помилка може спричинити те, що опалення працюватиме занадто довго або ж вимикатиметься надто рано. За словами експерта, найкращі місця для термостата — у передпокої чи вітальні.

Підкручування температури на термостаті, коли на вулиці стає холодніше

Люди помилково збільшують температуру на термостаті, коли на вулиці холоднішає Фото: pexels.com

Більшість людей припускаються однієї поширеної помилки: як тільки температура повітря на вулиці знижується, збільшують градуси на термостаті, сподіваючись швидше та краще обігріти домівку. Однак це так не працює, стверджує експерт.

Волліс пояснив, що термостат підтримує температуру, яку йому задає користувач. Через це не треба регулювати його, коли погода погіршується.

"Підвищення температури лише збільшує час роботи та споживання енергії", — наголосив експерт.

Надто висока температура котла

Ще одна поширена помилка — надто висока температура у котлі. Чимало котлів мають заводські налаштування, за якими температура у них коливається від 70 до 80 градусів за Цельсієм.

"Зниження температури води в котлі до приблизно 60 градусів дозволить ефективно опалювати ваш будинок, одночасно зменшивши навантаження на котел", — пояснив експерт.

За його словами, цей простий крок дозволить подбати одразу про кілька речей:

подовжить термін експлуатації приладу;

допоможе зменшити витрати за опалення;

у будинку не стане холодніше, однак він нагріватиметься поступово.

Експерт також порадив відсувати меблі від радіаторів та встановлювати за ними відбивні панелі, що допоможе забезпечити кращу циркуляцію тепла.

