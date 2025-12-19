ДТЭК обновила графики отключения света для Киева и области: что изменилось

Для жителей Киева и Киевской области был изменен порядок стабилизационных отключений электроэнергии. Некоторым абонентам дадут больше света, а для других ограничения продлятся дольше, чем планировалось накануне.

Обновленные графики отключения света на 19 декабря для Киева и Киевской области опубликованы на официальной странице ДТЭК. Изменения коснулись нескольких очередей потребителей.

График отключения света 19 декабря — Киев

В столице очереди 1.1, 2.1 и 2.2 будут без электроэнергии до 21:00 вместо 20:30. У очереди 4.1 добавились отключения с 16:00 до 17:00, а у 5.2 нет электроэнергии с 14:30 вместо 16:00. Для очереди 6.2 по графику отключение света запланировано до 20:30.

Обновленный график отключения света на 19 декабря в Киеве Фото: скриншот

График отключения света 19 декабря — Киевская область

В Киевской области очередь 1.1 будет со светом до 21:30 вместо 22:00, а для 2.1 наоборот сократят время с электроэнергией на полчаса. Очередь 5.2 будет оставаться без электроэнергии до 21:30, а 6.2 — до 20:00.

Обновленный график отключения света на 19 декабря в Киевской области Фото: скриншот

Актуальную информацию по конкретным адресам можно узнать на официальных сайтах ДТЭК "Киевские региональные электросети" и "Киевские электросети".

В НЭК "Укрэнерго" утром сообщали о ночных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины и тенденции к росту потребления электроэнергии из-за снижения температуры воздуха. В результате вражеских обстрелов были обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко рассказывал, что графики отключений света сократят, поскольку в энергосистеме появились дополнительные 800 МВт после изменения подходов к питанию критической инфраструктуры.

Народный депутат Украины и председатель подкомитета по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил, что теоретически в любом крупном украинском городе может повториться одесский блэкаут, если россияне осуществят интенсивную массированную атаку. Однако пока серьезных пауз в работе энергосистемы Украины не прогнозируется.