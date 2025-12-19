ДТЕК оновила графіки відключення світла для Києва й області: що змінилося

Для жителів Києва та Київської області було змінено порядок стабілізаційних відключень електроенергії. Деяким абонентам дадуть більше світла, а для інших обмеження триватимуть довше, ніж планувалося напередодні.

Оновлені графіки відключення світла на 19 грудня для Києва та Київської області опубліковані на офіційній сторінці ДТЕК. Зміни торкнулися кількох черг споживачів.

Графік відключення світла 19 грудня — Київ

В столиці черги 1.1, 2.1 та 2.2 будуть без електроенергії до 21:00 замість 20:30. У черги 4.1 додалися вимкнення з 16:00 до 17:00, а у 5.2 немає електроенергії з 14:30 замість 16:00. Для черги 6.2 за графіком відключення світла заплановано до 20:30.

Оновлений графік відключення світла на 19 грудня у Києві Фото: скриншот

Графік відключення світла 19 грудня — Київська область

У Київській області черга 1.1 буде зі світлом до 21:30 замість 22:00, а для 2.1 навпаки скоротять час з електроенергією на пів години. Черга 5.2 лишатиметься без електроенергії до 21:30, а 6.2 — до 20:00.

Оновлений графік відключення світла на 19 грудня у Київській області Фото: скриншот

Актуальну інформацію за конкретними адресами можна дізнатися на офіційних сайтах ДТЕК "Київські регіональні електромережі" та "Київські електромережі".

В НЕК "Укренерго" вранці повідомляли про нічні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України та тенденцію до зростання споживання електроенергії через зниження температури повітря. Внаслідок ворожих обстрілів були знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко розповідав, що графіки відключень світла скоротять, оскільки в енергосистемі з'явилися додаткові 800 МВт після зміни підходів до живлення критичної інфраструктури.

Народний депутат України та голова підкомітету з питань енергоефективності та енергозаощадження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк говорив, що теоретично в будь-якому великому українському місті може повторитися одеський блекаут, якщо росіяни здійснять інтенсивну масовану атаку. Проте наразі серйозних пауз в роботі енергосистемі України не прогнозується.