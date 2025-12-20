В ДТЭК обновили графики отключений для Киева и области: кто будет сидеть без света дольше

Энергетики обновили графики отключения света на вечер 20 декабря. Изменения не коснулись потребителей из Днепропетровской и Одесской областей.

В некоторых районах Киева света не будет на полчаса дольше, говорится на сайте энергетической компании.

Графики отключения света в Киевской области 20 декабря: что изменилось

Абоненты очередей 1.2 и 2.2, у которых свет отключили в 14:00, будут без электроснабжения до 18:00, а не до 17:30, как сообщалось накануне.

Остальные периоды отключений остаются актуальными для всех очередей в графике.

Графики отключения света в Киевской области 20 декабря: новые цифры

В Киевской области изменения коснулись только очереди 6.2, где из графика убрали отключение с 16:00 до 18:30. Свет для абонентов этой очереди выключат далее по графику в 22:00 и до полуночи.

В Одесской и Днепропетровской областях об изменении в графиках ДТЭК не сообщала.

Напомним, на одной из разрушенных ТЭС компании ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра. В ДТЭК объяснили, что это публичное обращение компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко рассказывал, что графики отключений света сократят, поскольку в энергосистеме появились дополнительные 800 МВт после изменения подходов к питанию критической инфраструктуры.

Тем временем удары ВС РФ по мосту в Маяках Одесской области спровоцировали транспортный коллапс. На пограничных пунктах возникли огромные очереди, а грузовой и пассажирский транспорт перенаправляют другими маршрутами.