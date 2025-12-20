У ДТЕК оновили графіки відключень для Києва та області: хто сидітиме без світла довше

Енергетики оновили графіки відключення світла на вечір 20 грудня. Зміни не торкнулися споживачів із Дніпропетровської та Одеської областей.

У деяких районах Києва світла не буде на півгодини довше, йдеться на сайті енергетичної компанії.

Графіки вимкнення світла в Київській області 20 грудня: що змінилося

Абоненти черг 1.2 і 2.2, у яких світло відключили о 14:00, будуть без електропостачання до 18:00, а не до 17:30, як повідомлялося напередодні.

Решта періодів відключень залишаються актуальними для всіх черг у графіку.

Графіки вимкнення світла в Київській області 20 грудня: нові цифри

У Київській області зміни торкнулися тільки черги 6.2, де з графіка прибрали відключення з 16:00 до 18:30. Світло для абонентів цієї черги вимкнуть далі за графіком о 22:00 і до опівночі.

В Одеській і Дніпропетровській областях про зміну в графіках ДТЕК не повідомляла.

Нагадаємо, на одній зі зруйнованих ТЕС компанії ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру. У ДТЕК пояснили, що це публічне звернення компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.

Раніше заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко розповідав, що графіки відключень світла скоротять, оскільки в енергосистемі з'явилися додаткові 800 МВт після зміни підходів до живлення критичної інфраструктури.

