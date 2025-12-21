В два раза взлетели цены на жилье: сколько стоит аренда квартир в Луцке

За время полномасштабной войны аренда жилья в Луцке выросла в среднем в два раза. Стоимость съема однокомнатной квартиры достигает 8 тысяч гривен в старом жилом фонде и до 13 тысяч гривен в новостройках, что заставляет некоторые семьи тратить на жилье до 70% своего ежемесячного бюджета.

Луцк на сегодняшний день входит в число самых дорогих городов в Украине по стоимости аренды квартир, сообщил "Суспільному" представитель Ассоциации специалистов недвижимости Украины Ростислав Ганейчук.

По его словам, город, который до 2022 года считался относительно доступным по ценам на недвижимость, кардинально изменил статус после начала полномасштабной войны.

Сколько стоит аренда квартиры в Луцке

По состоянию на конец 2025 года аренда однокомнатной квартиры в Луцке на рынке вторичного жилья в среднем стоит около 8 тысяч гривен в месяц. В новостройках цена достигает 13 тысяч гривен без учета коммунальных услуг. Для сравнения, в 2022 году аналогичное жилье обходилось примерно в 4 тысячи гривен.

Трехкомнатные квартиры в черте города сдают в среднем за 500 долларов США — около 20 тысяч гривен в месяц плюс коммунальные платежи. За городом подобное жилье можно найти дешевле — примерно за 15 тысяч гривен.

"Цена за аренду выросла. Здесь есть несколько причин. Это не только тот фактор, что Луцк находится в западном регионе, относительно безопасном, но и то, что подорожало само строительство, инфляция прошла не только в гривне, но и в долларе. А на вторичном рынке — люди привязываются к иностранной валюте", — говорит специалист.

По оценкам специалиста, сегодня жители Луцка вынуждены тратить на аренду от 50 до 70% семейного бюджета, что существенно ограничивает возможности домохозяйств и заставляет экономить на других базовых потребностях.

На стоимость аренды влияют район, близость к инфраструктуре, качество ремонта, тип жилья, наличие автономного отопления, мебели и бытовой техники. Самыми востребованными остаются одно- и двухкомнатные квартиры, особенно в новостройках.

"На аренду я трачу ориентировочно 15000 гривен — это на сегодня, было 20000 гривен. 10000 гривен чисто аренда жилья и 5000 гривен этого кабинета. Коммунальные услуги зимой — почти половина аренды, может быть больше, если это холодная зима", — говорит переселенка Ольга Дмитрук.

Напомним, в Верховной Раде планируют упорядочить деятельность риелторов на законодательном уровне. Депутаты намерены установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, но исключить монополию.