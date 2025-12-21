Удвічі злетіли ціни на житло: скільки коштує оренда квартир у Луцьку

За час повномасштабної війни оренда житла в Луцьку зросла в середньому вдвічі. Вартість винаймання однокімнатної квартири сягає 8 тисяч гривень у старому житловому фонді і до 13 тисяч гривень у новобудовах, що змушує деякі сім'ї витрачати на житло до 70% свого щомісячного бюджету.

Луцьк на сьогодні входить до числа найдорожчих міст в Україні за вартістю оренди квартир, повідомив "Суспільному" представник Асоціації фахівців нерухомості України Ростислав Ганейчук.

За його словами, місто, яке до 2022 року вважалося відносно доступним за цінами на нерухомість, кардинально змінило статус після початку повномасштабної війни.

Скільки коштує оренда квартири в Луцьку

Станом на кінець 2025 року оренда однокімнатної квартири в Луцьку на ринку вторинного житла в середньому коштує близько 8 тисяч гривень на місяць. У новобудовах ціна сягає 13 тисяч гривень без урахування комунальних послуг. Для порівняння, у 2022 році аналогічне житло обходилося приблизно в 4 тисячі гривень.

Відео дня

Трикімнатні квартири в межах міста здають у середньому за 500 доларів США — близько 20 тисяч гривень на місяць плюс комунальні платежі. За містом подібне житло можна знайти дешевше — приблизно за 15 тисяч гривень.

"Ціна за оренду зросла. Тут є кілька причин. Це не тільки той фактор, що Луцьк розташований у західному регіоні, відносно безпечному, а й те, що подорожчало саме будівництво, інфляція відбулася не тільки в гривні, а й у доларі. А на вторинному ринку — люди прив'язуються до іноземної валюти", — каже фахівець.

Важливо

Замки біля кордону: як живе найбагатше в Україні село на Закарпатті (фото)

За оцінками фахівця, сьогодні лучани змушені витрачати на оренду від 50 до 70% сімейного бюджету, що суттєво обмежує можливості домогосподарств і змушує економити на інших базових потребах.

На вартість оренди впливають район, близькість до інфраструктури, якість ремонту, тип житла, наявність автономного опалення, меблів і побутової техніки. Найбільш популярними залишаються одно- і двокімнатні квартири, особливо в новобудовах.

"На оренду я витрачаю орієнтовно 15000 гривень — це на сьогодні, було 20000 гривень. 10000 гривень суто оренда житла і 5000 гривень цього кабінету. Комунальні послуги взимку — майже половина оренди, може бути більше, якщо це холодна зима", — каже переселенка Ольга Дмитрук.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують упорядкувати діяльність ріелторів на законодавчому рівні. Депутати мають намір встановити чіткі правила і порядки, дотримання яких дасть змогу правильно врегулювати й упорядкувати рієлторську діяльність, але унеможливить монополію.