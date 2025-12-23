Телемарафон "Единые новости" дополнительно получил 109 миллионов гривен до конца 2025 года

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 16 декабря заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для марафона "Единые новости #UAвместе" до конца 2025 года на общую сумму 109 млн гривен.

В марте с телеканалами заключили четыре соглашения на создание контента для марафона "Единые новости #UAвместе" в 2025 году на 738 млн гривен. Теперь им дозаказали услуги на ноябрь-декабрь на 109 млн гривен, сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Стоимость новых договоров составляет от 24 до 29 млн гривен. Прописан разный объем оплачиваемого контента, поэтому цены за час различаются.

Итак, суммарно стоимость создания контента на текущий год выросла до 847 млн гривен.

С учетом расходов на еще один телемарафон Freeдом производителям контента для обоих марафонов заплатили уже 2,70 млрд гривен, подсчитали "Наші гроші".

ООО "Мы — Украина" присоединилось к телемарафону в конце 2022 года после того, как в июле 2022 года "Новостная группа Украина" Рината Ахметова передала государству свою лицензию на вещание, а ее журналисты перешли на новосозданный канал "Мы — Украина". Директором и владельцем 79,5% уставного капитала компании является Игорь Петренко.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что канал "Мы — Украина" работает на арестованном оборудовании "4 канала" Алексея Ковалева и, вероятно, части оборудования канала "Наш" Евгения Мураева. ФОПы заказывали этому каналу услуги по освещению деятельности предприятий нефтегазовой сферы, органов власти и конференции "Атомные возможности для развития страны", которую проводил "Энергоатом".

ООО "СЛМ Новости" (информационный продакшн группы "StarLightMedia") принадлежит Виктору Пинчуку. ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" является частью группы Игоря Коломойского. ЧАО "Телеканал "Интер" контролирует Дмитрий Фирташ.

Все каналы в обосновании закупки указали, что в 2023 году победили в творческом конкурсе на право вещать в телемарафоне.

В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрено более 1,5 млрд грн на финансирование телемарафона "Единые новости". Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Также, по словам парламентария, около 80 млн грн выделили на телеканал "Рада".

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что телемарафон работает эффективно и во время войны должен работать дальше. Подоляк отметил, что с помощью марафона власть имеет возможность проводить определенную информационную политику, которая, по его словам, обеспечивает зрителям понимание многих процессов. При этом, удается избегать информационной "конфликтности", как, подчеркнул он, и так велика через социальные сети.

Но масштабное исследование "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году", которое провела ОО "Интерньюз-Украина", утверждает, что только 38 % украинцев доверяют новостям телемарафона "Единые новости".