Телемарафон "Єдині новини" додатково отримав 109 мільйонів гривень до кінця 2025 року

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 16 грудня уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" до кінця 2025 року на загальну суму 109 млн гривень.

У березні з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на 738 млн гривень. Тепер їм дозамовили послуги на листопад-грудень на 109 млн гривень, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Вартість нових договорів становить від 24 до 29 млн гривень. Прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться.

Отже, сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 847 млн гривень.

З урахуванням видатків на ще один телемарафон Freeдом виробникам контенту для обох марафонів заплатили вже 2,70 млрд гривень, підрахували "Наші гроші".

ТОВ "Ми – Україна" приєдналося до телемарафону наприкінці 2022 року після того, як у липні 2022 року "Новинна група Україна" Ріната Ахметова передала державі свою ліцензію на мовлення, а її журналісти перейшли на новостворений канал "Ми – Україна". Директором і власником 79,5% статутного капіталу компанії є Ігор Петренко.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що канал "Ми – Україна" працює на арештованому обладнанні "4 каналу" Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу "Наш" Євгена Мураєва. ФОПи замовляли цьому каналу послуги з висвітлення діяльності підприємств нафтогазової сфери, органів влади та конференції "Атомні можливості для розвитку країни", яку проводив "Енергоатом".

ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи "StarLightMedia") належить Віктору Пінчуку. ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" є частиною групи Ігоря Коломойського. ПрАТ "Телеканал "Інтер" контролює Дмитро Фірташ.

Усі канали в обґрунтуванні закупівлі вказали, що у 2023 році перемогли в творчому конкурсі на право мовити в телемарафоні.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено понад 1,5 млрд грн на фінансування телемарафону "Єдині новини". Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також, за словами парламентаря, близько 80 млн грн виділили на телеканал "Рада".

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що телемарафон працює ефективно і під час війни має працювати далі. Подоляк наголосив, що за допомогою марафону влада має можливість проводити певну інформаційну політику, яка, за його словами, забезпечує глядачам розуміння багатьох процесів. При цьому, вдається уникати інформаційної "конфліктності", як, підкреслив він, і так велика через соціальні мережі.

Але масштабне дослідження "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році", яке провела ГО "Інтерньюз-Україна", стверджує, що лише 38 % українців довіряють новинам телемарафону "Єдині новини".