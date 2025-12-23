"Зимняя 1000": до когда можно подать заявление на денежную поддержку

Украинцы могут подать заявление на финансовую поддержку от государства в размере 1000 грн.

Деньги можно потратить на оплату коммунальных платежей, продукты, лекарства, книги, почтовые услуги или задонатить. В то же время в "Дії" напомнили о крайней дате подачи заявления о получении помощи.

Последний день приема заявок на получение "Зимней 1000" — 24 декабря. После этого прием заявок будет завершен.

В целом программой воспользовались более 17+млн украинцев, а большая часть из них уже получила свои выплаты на карты "Национального кэшбека".

Кто может получить деньги?

Программа "Зимняя 1000" доступна для всех украинцев, которые находятся на территории Украины.

Те, кто имеют несовершеннолетних детей, могут подать вместо заявление за них, а "Дія" автоматически подтянет свидетельство о рождении.

Відео дня

Как получить деньги?

Ранее сообщалось, что получить средства можно двумя способами.

Первый — через приложение "Дія". Деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг, а также на благотворительность и взносы для поддержки ВСУ. Чтобы оформить заявку на программу "Зимняя поддержка" нужно:

установить или обновить приложение "Дія";

перейти в меню "Сервисы" и выбрать раздел "Национальный кэшбек";

найти услугу "Зимняя еПоддержка" и нажать "Начать";

указать, на кого оформляется выплата — на себя или на ребенка, если вы являетесь отцом, матерью или опекуном;

выбрать счет для получения средств или открыть новую "Дія.Карту" в банке-партнере;

проверить все данные и подать заявку;

ожидать зачисления средств.

Второй способ — через отделение Укрпочты, где выплата будет поступать на специальный счет. В этом случае средства можно потратить на товары украинского производства, коммунальные платежи и донаты.

При этом "Зимнюю тысячу" с карты "Национальный кэшбек" нужно использовать до 30 июня 2026 года.

А с 11 декабря украинцам разрешили тратить 1 000 гривен помощи "Зимняя поддержка" на продукты питания.