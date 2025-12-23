"Зимова 1000": до коли можна подати заяву на грошову підтримку

Українці мають змогу подати заяву на фінансову підтримку від держави у розмірі 1000 грн.

Гроші можна витратити на оплату комунальних платежів, продукти, ліки, книги, поштові послуги або задонатити. У той же час в "Дії" нагадали про крайню дату подачі заяви про отримання допомоги.

Останній день прийому заявок на отримання "Зимової 1000" — 24 грудня. Після цього прийом заявок буде завершено.

Загалом програмою скористались понад 17+млн українців, а більша частина з них уже отримала свої виплати на карти "Національного кешбеку".

Хто може отримати гроші?

Програма "Зимова 1000" доступна для всіх українців, які перебувають на території України.

Ті, хто мають неповнолітніх дітей, можуть подати заяву за них, а "Дія" автоматично підтягне свідоцтво про народження.

Як отримати гроші?

Раніше повідомлялося, що отримати кошти можна двома способами.

Перший — через застосунок "Дія". Гроші можна використовувати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг, а також на благодійність і внески для підтримки ЗСУ. Щоб оформити заявку на програму "Зимова підтримка" потрібно:

встановити або оновити застосунок "Дія";

перейти у меню "Сервіси" та обрати розділ "Національний кешбек";

знайти послугу "Зимова єПідтримка" та натиснути "Розпочати";

вказати, на кого оформлюється виплата — на себе або на дитину, якщо ви є батьком, матір’ю або опікуном;

обрати рахунок для отримання коштів або відкрити нову "Дія.Картку" у банку-партнері;

перевірити всі дані та подати заявку;

очікувати на зарахування коштів.

Другий спосіб — через відділення Укрпошти, де виплата надходитиме на спеціальний рахунок. У цьому випадку кошти можна витратити на товари українського виробництва, комунальні платежі та донати.

При цьому "Зимову тисячу" з картки "Національний кешбек" потрібно використати до 30 червня 2026 року.

А з 11 грудня українцям дозволили витрачати 1 000 гривень допомоги "Зимова підтримка" на продукти харчування.