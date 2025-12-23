Перечислили семьям более 5 млн: сколько получают осужденные за работу в колонии

Зарплаты в колонии для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигают от 10 500 до 25 000 грн. Заключенные платят из этих денег налоги и получают трудовой стаж.

Зарплаты заключенных за работу в колонии озвучены в репортаже "Экономической правды", опубликованном 22 декабря. Журналисты не уточняют, о каком именно заведении идет речь. По словам начальника колонии Александра Иосифовича, суммы могут отличаться в зависимости от количества отработанных смен.

"В среднем заработная плата осужденных составляет 10 500 грн, но есть такие осужденные, которые зарабатывают и по 25 000 грн. Кто хочет работать, у кого есть желание — они ходят и в первую, и во вторую смену, поэтому зарабатывают эти средства. У них есть социальные связи, родители, матери, дети — они перечисляют им эти средства", — рассказал начальник колонии.

Відео дня

За 11 месяцев 2025 года осужденные перевели родным более 5 млн грн своей зарплаты. Также из этих средств высчитываются алименты или деньги для пострадавших, а остальные заключенные могут тратить на продукты в магазине на территории колонии.

Журналисты отметили, что в среднем по Украине осужденные в ноябре 2025 года получали за работу в колониях 5 479 грн.

Условия работы в колонии

Основная часть заключенных работают в первую смену: просыпаются в 6:00, в 7:00 идут на завтрак, после завтрака в 8:00 выходят в промышленную зону, а заканчивают работу в 16:00 — 16:30. С 12:00 до 13:00 продолжается обед. Вторая смена работает с 16:00 до полуночи.

На предприятии есть несколько цехов: деревообрабатывающий, арматурный, а также осужденные занимаются изготовлением металлопластиковых окон. Кроме того, есть возможность работать на обеспечение колонии, в частности на кухне или на котельной.

Журналисты узнали зарплаты осужденных в исправительных колониях. На видео с 6:10.

Напомним, журналист Владимир Золкин в марте рассказывал, что коллаборационисты, которые сидят в колониях и работают на производстве, получают минимальную заработную плату в размере 8 тысяч гривен.

В сентябре 2024 года в Министерстве юстиции рассказывали, что расходы на заключенных за семь лет выросли втрое: с 4,2 тыс. грн до 14,2 тыс. грн.