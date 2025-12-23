Перерахували родинам понад 5 млн: скільки отримують засуджені за роботу в колонії

Зарплати в колонії для засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини сягають від 10 500 до 25 000 грн. Ув'язнені платять із цих грошей податки і отримують трудовий стаж.

Зарплати ув'язнених за роботу в колонії озвучені в репортажі "Економічної правди", опублікованому 22 грудня. Журналісти не уточнюють, про який саме заклад іде мова. За словами начальника колонії Олександра Йосиповича, суми можуть відрізнятися залежно від кількості відпрацьованих змін.

"В середньому заробітна плата засуджених становить 10 500 грн, але є такі засуджені, які заробляють і по 25 000 грн. Хто хоче працювати, у кого є бажання — вони ходять і в першу, і в другу зміну, тому заробляють ці кошти. У них є соціальні зв'язки, батьки, матері, діти — вони перераховують їм ці кошти", — розповів начальник колонії.

За 11 місяців 2025 року засуджені переказали рідним понад 5 млн грн своєї зарплати. Також із цих коштів вираховуються аліменти чи гроші для потерпілих, а решту ув'язнені можуть витрачати на продукти в магазині на території колонії.

Журналісти зазначили, що в середньому по Україні засуджені в листопаді 2025 року отримували за роботу в колоніях 5 479 грн.

Умови роботи в колонії

Основна частина ув'язнених працюють в першу зміну: прокидаються о 6:00, о 7:00 ідуть на сніданок, після сніданку на 8:00 виходять у промислову зону, а закінчують роботу о 16:00 — 16:30. З 12:00 до 13:00 триває обід. Друга зміна працює з 16:00 до півночі.

На підприємстві є декілька цехів: деревообробний, арматурний, а також засуджені займаються виготовленням металопластикових вікон. Крім того, є можливість працювати на забезпечення колонії, зокрема на кухні чи на котельній.

Журналісти дізналися зарплати засуджених у виправних колоніях. На відео з 6:10.

Нагадаємо, журналіст Володимир Золкін у березні розповідав, що колаборанти, які сидять у колоніях і працюють на виробництві, отримують мінімальну заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень.

У вересні 2024 року в Міністерстві юстиції розповідали, що витрати на ув'язнених протягом семи років зросли втричі: з 4,2 тис. грн до 14,2 тис. грн.