Экономика Удары ВС РФ по энергообъектам Украины Графики отключения света в Украине
Обновленные графики отключений света на 24 декабря: кое-где света не будет по 7 часов вечером
На среду, 24 декабря, ДТЭК уже публиковал графики отключений электроэнергии, но сейчас появились обновленные графики. Ведь россияне снова атакуют энергосистему Украины.
В Одесской области ситуация с энергоснабжением остается тяжелой, поэтому графиков для этой области пока нет. В ДТЭК попросили следить за обновлениями.
Графики отключений света в Киеве на 24 декабря
Графики отключений света в Киевской области на 24 декабря
Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 декабря
Напомним, только 24 декабря россияне атаковали Харьков и область несколько раз. Под удар попала ТЭЦ на окраине города. Погиб человек, еще 13 получили ранения.
Также во Львове ввели графики отключения света из-за российских обстрелов. Кое-где не будет света по 10 часов.