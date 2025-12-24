Обновленные графики отключений света на 24 декабря: кое-где света не будет по 7 часов вечером

На среду, 24 декабря, ДТЭК уже публиковал графики отключений электроэнергии, но сейчас появились обновленные графики. Ведь россияне снова атакуют энергосистему Украины.

В Одесской области ситуация с энергоснабжением остается тяжелой, поэтому графиков для этой области пока нет. В ДТЭК попросили следить за обновлениями.

Графики отключений света в Киеве на 24 декабря

Графики отключений света на 24 декабря для 1–3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 24 декабря для 4–6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 24 декабря

Графики отключений света на 24 декабря для 1–3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 24 декабря для 4–6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 декабря

Графики отключений света на 24 декабря для 1–3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 24 декабря для 4–6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, только 24 декабря россияне атаковали Харьков и область несколько раз. Под удар попала ТЭЦ на окраине города. Погиб человек, еще 13 получили ранения.

Также во Львове ввели графики отключения света из-за российских обстрелов. Кое-где не будет света по 10 часов.