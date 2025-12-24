Підтримайте нас RU
Оновлені графіки відключень світла на 24 грудня: подекуди світла не буде по 7 годин ввечері

перехожі на темній вулиці
Ввечері в Києві та областях будуть відключення світла | Фото: Суспільне

На середу, 24 грудня, ДТЕК вже публікував графіки відключень електроенергії, але нині з'явились оновлені графіки. Адже росіяни знову атакують енергосистему України.

На Одещині ситуація з енергопостачанням лишається тяжкою, тому графіків для цієї області поки що немає. У ДТЕК попросили слідкувати за оновленнями.

Графіки відключень світла в Києві на 24 грудня

Графіки відключень світла на 24 грудня для 1–3 черг у Києві
Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на 24 грудня для 4–6 черг у Києві
Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 24 грудня

Графіки відключень світла на 24 грудня для 1–3 черг у Київській області
Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на 24 грудня для 4–6 черг у Київській області
Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 24 грудня

Графіки відключень світла на 24 грудня для 1–3 черг у Дніпропетровській області
Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на 24 грудня для 4–6 черг у Дніпропетровській області
Фото: ДТЕК

Нагадаємо, тільки 24 грудня росіяни атакували Харків та область кілька разів. Під удар потрапила ТЕЦ на околиці міста. Загинула людина, ще 13 отримали поранення.

Також у Львові запровадили графіки відключення світла через російські обстріли. Подекуди не буде світла по 10 годин.