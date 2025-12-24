15-20 часов без света: украинцев ждет самая тяжелая зима за почти 4 года войны, — гендиректор ДТЭК

Украина входит в самую сложную зиму с начала полномасштабной войны из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. В ряде регионов люди уже вынуждены оставаться без электроэнергии по 15-20 часов в сутки даже при температуре около нуля.

Как сообщил CEO компании ДТЭК Максим Тимченко в комментарии Bloomberg, нынешний отопительный сезон станет настоящим испытанием для страны из-за непрекращающихся ударов по энергетической инфраструктуре.

По словам Тимченко, только с сентября этого года электростанции ДТЭК подверглись более шести массированных атак. Он подчеркнул, что предстоящий отопительный сезон станет самым тяжелым за весь период полномасштабного вторжения России. Уже сейчас в некоторых регионах украинцы вынуждены жить без света по 15-20 часов в сутки, несмотря на относительно невысокие температуры воздуха.

Генеральный директор ДТЭК отметил, что более 50% генерирующих мощностей компании с начала осени были повреждены или полностью разрушены. По его словам, российские удары носят системный характер и направлены не только на электростанции, но и на всю энергетическую экосистему страны — производство и передачу электроэнергии, газовую инфраструктуру, угледобычу.

Тимченко подчеркнул, что интенсивность нынешних атак является беспрецедентной за последние годы. По его словам, восстановительные работы осложняются не только постоянной угрозой новых обстрелов, но и острым дефицитом оборудования.

"С каждой новой атакой ремонты становятся все сложнее, поскольку мы фактически исчерпали запасы оборудования. Сегодня это главная проблема для энергетиков", — отметил он.

Глава ДТЭК объяснил, что в отрасли не хватает трансформаторов, генераторов и турбин, а времени на изготовление нового оборудования для этой зимы уже нет. Именно поэтому компания вынуждена искать альтернативные решения за рубежом.

По его словам, команды ДТЭК сейчас работают по всей Европе, посещая выведенные из эксплуатации тепловые электростанции, чтобы найти любое пригодное подержанное оборудование, которое можно оперативно доставить в Украину и использовать для восстановления энергетических объектов.

Отдельно Максим Тимченко отметил, что для стабилизации ситуации украинским энергетикам сегодня необходимы три ключевые вещи: усиление противовоздушной обороны для защиты объектов энергетики, доступ к применяемому оборудованию для ремонтов и финансирование, которое позволит оперативно закупать и транспортировать это оборудование.

Он также добавил, что несмотря на критическую ситуацию, компания продолжает сотрудничество с международными партнерами и европейскими институтами не только для прохождения этой зимы, но и для средне- и долгосрочной трансформации энергосистемы Украины с акцентом на распределенную генерацию, возобновляемые источники энергии и системы накопления электроэнергии, которые делают энергетику более устойчивой к атакам.

Напомним, что 24 декабря враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Сейчас известно о 13 раненых.

Также Фокус писал, что 24 декабря вследствие атак ВС РФ по энергосистеме Украины, ДТЭК обновили графики отключений электроэнергии.