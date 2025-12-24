15–20 годин без світла: українців чекає найважча зима за майже 4 роки війни, — гендиректор ДТЕК

Україна входить у найскладнішу зиму з початку повномасштабної війни через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. У низці регіонів люди вже змушені залишатися без електроенергії по 15–20 годин на добу навіть за температури близько нуля.

Як повідомив CEO компанії ДТЕК Максим Тимченко у коментарі Bloomberg, нинішній опалювальний сезон стане справжнім випробуванням для країни через безперервні удари по енергетичній інфраструктурі.

За словами Тимченка, лише з вересня цього року електростанції ДТЕК зазнали понад шість масованих атак. Він наголосив, що майбутній опалювальний сезон стане найважчим за весь період повномасштабного вторгнення Росії. Уже зараз у деяких регіонах українці вимушені жити без світла по 15–20 годин на добу, попри відносно невисокі температури повітря.

Генеральний директор ДТЕК зазначив, що понад 50% генерувальних потужностей компанії з початку осені були пошкоджені або повністю зруйновані. За його словами, російські удари мають системний характер і спрямовані не лише на електростанції, а й на всю енергетичну екосистему країни — виробництво та передачу електроенергії, газову інфраструктуру, вуглевидобуток.

Також у розмові із журналістом Тимченко підкреслив, що інтенсивність нинішніх атак є безпрецедентною за останні роки. За його словами, відновлювальні роботи ускладнюються не лише постійною загрозою нових обстрілів, а й гострим дефіцитом обладнання.

"З кожною новою атакою ремонти стають дедалі складнішими, оскільки ми фактично вичерпали запаси обладнання. Сьогодні це головна проблема для енергетиків", — зазначив він.

Також очільник ДТЕК пояснив, що у галузі бракує трансформаторів, генераторів і турбін, а часу на виготовлення нового обладнання для цієї зими вже немає. Саме тому компанія змушена шукати альтернативні рішення за кордоном.

За його словами, команди ДТЕК нині працюють по всій Європі, відвідуючи виведені з експлуатації теплові електростанції, щоб знайти будь-яке придатне вживане обладнання, яке можна оперативно доставити в Україну та використати для відновлення енергетичних об’єктів.

Окремо Максим Тимченко наголосив, що для стабілізації ситуації українським енергетикам сьогодні необхідні три ключові речі: посилення протиповітряної оборони для захисту об’єктів енергетики, доступ до вживаного обладнання для ремонтів та фінансування, яке дозволить оперативно закуповувати та транспортувати це обладнання.

Він також додав, що попри критичну ситуацію, компанія продовжує співпрацю з міжнародними партнерами та європейськими інституціями не лише для проходження цієї зими, а й для середньо- та довгострокової трансформації енергосистеми України з акцентом на розподілену генерацію, відновлювані джерела енергії та системи накопичення електроенергії, які роблять енергетику більш стійкою до атак.

